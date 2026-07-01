Στο Μαϊάμι βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου, προκειμένου να στηρίξει τον 22χρονο στην απαιτητική διαδικασία ιατρικής αποκατάστασης που ακολουθεί μετά το σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο. Ο πρώην παίκτης του Survivor, ο οποίος υποβλήθηκε σε μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό κάτω άκρο και φέρει βαρύ τραύμα στον δεξί αστράγαλο, βρέθηκε ξανά με την οικογένειά του σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Τετάρτη, ο πατέρας του περιέγραψε τις πρώτες στιγμές της συνάντησής τους στην Αμερική, καθώς και την καθημερινότητα του γιου του στο νοσοκομείο:

«Έφτασα τη Δευτέρα το βράδυ στο Μαϊάμι. Συγκινήθηκε πάρα πολύ ο Σταύρος όταν με είδε, όπως κι εγώ. Έχει ξεκινήσει την αποκατάστασή του από χθες. Συνεχίζει να παίρνει παυσίπονα, αλλά λιγότερα από ό,τι έπαιρνε, και συνεχίζουμε. Βγαίνει έξω με το καρότσι σχεδόν κάθε μέρα και κάνει βόλτες.

Στις εννέα του μήνα, θα του βγάλουν και κάποια βοηθητικά σίδερα που έχει, τα οποία στηρίζουν το δεξί πόδι, ώστε να παραμένει ακίνητο. Μετά από δύο εβδομάδες, θα κάνει μαθήματα κινησιολογίας και αν όλα πάνε καλά, θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Άρα σε περίπου τέσσερις εβδομάδες συνολικά, θα είναι και πάλι στο σπίτι του».

Το θεραπευτικό πλάνο και η επιστροφή

Η εξέλιξη της υγείας του Σταύρου Φλώρου εξαρτάται πλέον απόλυτα από την τήρηση του συγκεκριμένου προγράμματος που έχουν καταρτίσει οι γιατροί στις ΗΠΑ, με τον ίδιο να επιθυμεί τον επαναπατρισμό του μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των επεμβάσεων.

Όπως εξήγησε ο πατέρας του, η μεταφορά του στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν εξασφαλιστεί το πράσινο φως από το ιατρικό προσωπικό που τον παρακολουθεί:

«Θέλει να γυρίσει πίσω και ο Σταύρος. Αφού όμως πρώτα του πουν οι γιατροί εδώ ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει τη θεραπεία του στην Ελλάδα. Το θετικό είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο. Είμαστε όλη η οικογένεια δίπλα του. Τον στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για πάντα».

Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την αφαίρεση των μεταλλικών στηριγμάτων ακινητοποίησης και την έναρξη ειδικών ασκήσεων κίνησης, με την προοπτική ο πρώην παίκτης του Survivor να βρίσκεται πίσω στην οικία του σε περίπου έναν μήνα από τώρα.