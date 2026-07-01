Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο, που δείχνει λουόμενους να παρατάνε ένα μωρό μέσα στη θάλασσα, ώστε να ανταλλάξουν σφαλιάρες.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε, χωρίς να αναφέρεται πού και πότε έγινε το περιστατικό.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, δίπλα στο επεισόδιο βρίσκεται ένα μωρό μόνο του μέσα στο νερό, φορώντας ένα σωσίβιο.

Το παιδάκι παρακολουθεί έντρομο και αβοήθητο τους μεγάλους να τσακώνονται σε απόσταση αναπνοής, με τον κίνδυνο να χτυπηθεί ή να αναποδογυρίσει το σωσίβιό του από τους έντονους κυματισμούς να είναι τεράστιος.

Όσον αφορά τον λόγο που ξέσπασε ο καβγάς, υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές. Μία εκδοχή αναφέρει ότι μία γυναίκα επιτέθηκε σε έναν άγνωστο, επειδή την παρενόχλησε, ενώ μια άλλη γιατί φέρεται να της είπε κάτι που την ενόχλησε.

Δείτε το βίντεο: