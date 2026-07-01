Ένα άγριο έγκλημα πραγματοποίησε ένας άνδρας που είχε εμμονή με την κουνιάδα του για χρόνια, καθώς μόλις έμειναν μόνοι, εκείνος τη στραγγάλισε και στη συνέχεια ασέλγησε στη σορό της.

Ο 27χρονος Joseph Horner από τις ΗΠΑ είναι παντρεμένος με την Castle από το 2017 και έμεναν στο Νορθ Μασαπέκουα της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τη New York Post, ο 27χρονος είχε εμμονή με την κουνιάδα του Victoria από όταν παντρεύτηκε την αγαπημένη του.

Λίγες μέρες πριν, η σύζυγός του έφυγε για ταξίδι, οπότε και ο Horner βρήκε αφορμή να προσκαλέσει την κουνιάδα στο σπίτι, δήθεν για τη μεταφορά ενός επίπλου. Μόλις έφτασε η γυναίκα, ο δράστης την έπνιξε, χρησιμοποιώντας ένα πανί, και στη συνέχεια ασέλγησε στη σορό της.

Η Victoria που δολοφονήθηκε

Έπειτα, ειδοποίησε την αστυνομία, ομολογώντας το έγκλημα, όπως και τον λόγο που το διέπραξε.

Μέχρι στιγμής, δεν είναι γνωστό αν υπήρχαν εντάσεις στο ζευγάρι από την εμμονή του συζύγου με την κουνιάδα του, με τραγική ειρωνεία να αποτελεί η ανάρτηση που είχε κάνει το θύμα για τον δράστη.

Ο δράστης Joseph Horner

Όταν η Castle παντρεύτηκε τον Horner, η Victoria είχε δημοσιεύσει φωτογραφία από τον γάμο, γράφοντας: «Εύχομαι τα καλύτερα στην αδερφή μου, καθώς παντρεύτηκε τον καλύτερο άνθρωπο στον κόσμο».