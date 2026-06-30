Στην προσαγωγή πέντε ατόμων προχώρησε η Αστυνομία για την κατάρρευση πολυκατοικίας που σημειώθηκε στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γίνονταν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες.

Όλοι μεταφέρθηκαν στο ΑΤ Ακροπόλεως για να δώσουν διευκρινήσεις για τις εργασίες, που ήταν σε εξέλιξη και φέρονται να προκάλεσαν την κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας, καθώς και για το αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες.

Παράλληλα, λόγω του περιστατικού η Αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας στα παρακάτω σημεία:

– Ηούς και Φυλασίων

– Κειριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου

– Ηούς και Αλκμήνης

– Ιπποθοντιδών και Πειραιώς

– Εχελίδων και Τιθώνου

– Εχελίδων και Πειραιώς.

Πώς εκτυλίχθηκαν τα πρώτα λεπτά μετά την κατάρρευση

Η κατάρρευση σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, προκαλώντας ισχυρό θόρυβο που αναστάτωσε ολόκληρη τη γειτονιά. Κάτοικοι περιγράφουν ότι άκουσαν έναν εκκωφαντικό κρότο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είδαν την πολυκατοικία να καταρρέει, μετατρέποντας το σημείο σε έναν τεράστιο σωρό από μπάζα.

Από την πρώτη στιγμή στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στην περιοχή.

Εντοπίστηκαν οι τέσσερις που αναζητούνταν

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για τέσσερις πιθανούς εγκλωβισμένους μέσα στο κτίριο. Ωστόσο, στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι και οι τέσσερις εντοπίστηκαν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα και βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Παρά την εξέλιξη αυτή, οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς οι διασώστες ελέγχουν το ενδεχόμενο να βρίσκονταν εργαζόμενοι στο παρακείμενο εργοτάξιο τη στιγμή της κατάρρευσης.

Σκύλοι της ΕΜΑΚ και drone στις έρευνες

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι της ΕΜΑΚ, οι οποίοι ερευνούν τα συντρίμμια για πιθανά ίχνη ζωής.

Παράλληλα, οι πυροσβέστες πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους σε κάθε σημείο των ερειπίων, ενώ χρησιμοποιείται και drone για την αεροπορική επιτήρηση του χώρου, ώστε να εντοπιστούν πιθανά κενά ή ασφαλείς δίοδοι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εγκλωβισμένους.

Οι διασώστες ζητούν διαρκώς από όσους βρίσκονται στην περιοχή να διατηρούν απόλυτη ησυχία, προκειμένου να ακούσουν τυχόν φωνές ή άλλες ενδείξεις ζωής.

Στο σημείο συγγενείς και κάτοικοι

Έξω από το σημείο της κατάρρευσης έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις.

Η πολυκατοικία αποτελούνταν από τέσσερις ορόφους και επτά διαμερίσματα, ενώ αρκετοί ένοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν άμεσα τα σπίτια τους μετά την κατάρρευση.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια της κατάρρευσης

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε το κτίριο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, δίπλα στην πολυκατοικία πραγματοποιούνταν εκσκαφές για την ανέγερση νέας πενταώροφης οικοδομής.

Όπως αναφέρουν περίοικοι, στο συγκεκριμένο οικόπεδο είχε προηγηθεί η κατεδάφιση παλαιού διώροφου κτιρίου, ενώ τις τελευταίες ημέρες εκτελούνταν εργασίες θεμελίωσης.

Το κατά πόσο οι συγκεκριμένες εργασίες συνδέονται με την κατάρρευση της πολυκατοικίας αποτελεί βασικό αντικείμενο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μαρτυρία κατοίκου: «Κατέρρευσε την ώρα που έριχναν μπετό»

Κάτοικος γειτονικής πολυκατοικίας περιέγραψε ότι η κατάρρευση σημειώθηκε ενώ στο διπλανό εργοτάξιο εξελίσσονταν εργασίες σκυροδέτησης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, λίγο πριν από το περιστατικό έφτασαν στο οικόπεδο φορτηγά και μπετονιέρα, ενώ αμέσως μετά την έναρξη της σκυροδέτησης η πολυκατοικία υποχώρησε απότομα, καταρρέοντας σχεδόν κατακόρυφα.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η τοπογράφος του έργου: «Δεν υπήρχε ένδειξη προβλήματος»

Η τοπογράφος που είχε εργαστεί στο υπό ανέγερση κτίριο δήλωσε ότι κατά τις αυτοψίες που είχε πραγματοποιήσει δεν είχε διαπιστωθεί καμία ένδειξη υποχώρησης του εδάφους ή άλλου προβλήματος που να προμήνυε μια τέτοια εξέλιξη.

Όπως ανέφερε, το έργο διέθετε τις απαραίτητες άδειες και εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη τόσο για τους κατοίκους που έχασαν τα σπίτια τους όσο και για τους μηχανικούς και τους εργαζομένους του έργου, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με την εμπειρία της, επρόκειτο για ανθρώπους που τηρούσαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Συνεχίζεται ο αγώνας των διασωστών

Παρά τον εντοπισμό των τεσσάρων ατόμων που αναζητούνταν αρχικά, οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και της Αστυνομίας εξετάζουν κάθε πιθανό σημείο στα συντρίμμια, προκειμένου να αποκλειστεί οριστικά το ενδεχόμενο ύπαρξης εγκλωβισμένων.

Τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και τις πραγματογνωμοσύνες που θα ακολουθήσουν.

Δούκας για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: «Ας ευχηθούμε όλοι να μην υπάρξουν θύματα»

Μήνυμα για την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα έστειλε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εκφράζοντας τη στήριξη του Δήμου στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και στους κατοίκους που επλήγησαν από το περιστατικό.

Σε ανάρτησή του, ο δήμαρχος ανέφερε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο σημείο, συνδράμοντας το έργο των αρμόδιων Αρχών.

Η σκέψη μας αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι στα Πετράλωνα.



Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της επιχείρησης. Επί τόπου βρίσκονται για βοήθεια η Δημοτική Αστυνομία, η ομάδα του Street Work, αλλά και η Διεύθυνση Καθαριότητας, παρέχοντας, εφόσον χρειαστεί, φορτηγά και φορτωτή,… pic.twitter.com/fu56qdw1l9 — Haris Doukas (@h_doukas) June 30, 2026

«Η σκέψη μας αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι στα Πετράλωνα. Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της επιχείρησης. Επί τόπου βρίσκονται για βοήθεια η Δημοτική Αστυνομία, η ομάδα του Street Work, αλλά και η Διεύθυνση Καθαριότητας, παρέχοντας, εφόσον χρειαστεί, φορτηγά και φορτωτή, πάντα σε πλήρη συντονισμό με την Πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ και όλες τις αρμόδιες αρχές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προσφέρει έκτακτη οικονομική ενίσχυση στις οικογένειες που επλήγησαν, καθώς και προσωρινή φιλοξενία για όσους τη χρειαστούν.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Χάρης Δούκας εξέφρασε την ευχή να ολοκληρωθεί η επιχείρηση χωρίς ανθρώπινες απώλειες, τονίζοντας: «Ας ευχηθούμε όλοι να μην υπάρξουν θύματα».