Η πρόσφατη απώλεια της μητέρας του οδήγησε τον Σωκράτη Αλαφούζο στο να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς την πρώην σύζυγό του, Βάσω Γουλιελμάκη, για τη στήριξη και τη φροντίδα που της προσέφερε.

Ο ηθοποιός, μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, περιέγραψε τη στοργή με την οποία η συνάδελφός του περιέβαλλε τη μητέρα του πριν εκείνη φύγει από τη ζωή, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα και η ίδια η ηθοποιός είχε προχωρήσει σε έναν δικό της αποχαιρετισμό μέσω διαδικτύου.

Το δημόσιο ευχαριστώ στην πρώην σύζυγό του

Θέλοντας να αναγνωρίσει τη συνεισφορά των ανθρώπων που βρέθηκαν κοντά στην οικογένειά του, ο Σωκράτης Αλαφούζος στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο που διαδραμάτισε η Βάσω Γουλιελμάκη.

Στο κείμενο της δημοσίευσής του, ο ηθοποιός υπογράμμισε:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν και στήριξαν τη μητέρα μου το τελευταίο διάστημα της ζωής της. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την πρώην σύζυγο μου, Βάσω Γουλιελμάκη, που στάθηκε δίπλα στη μητέρα μου σαν “πραγματική κόρη,” όπως η ίδια η μητέρα μου μου είπε, και της έδωσε πέρα από την αναγκαία φροντίδα, την τόσο αναγκαία στοργή και καλοσύνη».

Η αναφορά στη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο Σωκράτης Αλαφούζος αναφέρθηκε και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η μητέρα του πέρασε τις τελευταίες της στιγμές, ευχαριστώντας ονομαστικά τους υπεύθυνους της δομής υγείας.

Σχετικά με τη νοσηλεία της και την αντιμετώπιση που έτυχε, ο ίδιος σημείωσε:

«Θέλω επίσης να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τις νοσηλεύτριες και το προσωπικό της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλαία. Η μανούλα μου είχε εκεί την εξειδικευμένη φροντίδα, την ανθρωπιά και την αξιοπρέπεια για να φύγει με ηρεμία. Παρόλο που όπως μου είπαν δεν ήθελε να ταλαιπωρεί κανένα και προσπαθούσε να κάνει μόνη της ότι μπορούσε, από αυτά που μοιράστηκε μαζί μου ένιωσα ότι ίσως για πρώτη φορά εκεί είχε την ανάλογη φροντίδα που θα ευχόταν να είχε ως παιδί».