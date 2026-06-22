Με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook αποχαιρέτησε τη μητέρα του πρώην συζύγου της, Σωκράτη Αλαφούζου, η Βάσω Γουλιελμάκη.

«Υπήρξε μάνα και πατέρας, καλό παράδεισο γλυκιά μου» επεσήμανε η ηθοποιός και συμπλήρωσε: «Έδωσε απλόχερα στα παιδιά της όλο της το είναι, έδινε, έδινε, έδινε, χωρίς παράπονο».

«Χαρές δεν είδε πολλές η κυρία Βασιλική. Από μικρή άρρωστη, μια ολόκληρη ζωή σχεδόν μέσα στα νοσοκομεία, χωρίς γονείς, χωρίς άντρα, χωρίς φροντίδα. Έδωσε απλόχερα στα παιδιά της όλο της το είναι, έδινε, έδινε, έδινε, χωρίς παράπονο!» τόνισε.

«Ακόμα και τώρα στο κρεβάτι του πόνου, δεν θέλει να ενοχλήσει κανέναν. Μόνο κάνει κουράγιο ότι αύριο θα έρθει ο γιος της και όλα θα περάσουν!» έγραψε η Βάσω Γουλιελμάκη στην ανάρτησή της.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Βάσως Γουλιελμάκη για τη μητέρα του Σωκράτη Αλαφούζου

Κάθομαι στο δωμάτιο του νοσοκομείου, η ανάσα της βαριά, τα πόδια και τα χέρια πρησμένα. Τα κοιτάζει ξανά και ξανά -σαν ασβέστης έγιναν, λέει. Πράγματι, είναι τα νύχια κάτασπρα σαν ασβέστης. Αυτά τα χέρια που δούλεψαν χρόνια για να καταφέρουν να μεγαλώσουν δύο παιδιά. Αυτά τα πόδια τα μικρά ντελικάτα κι ας έχουν πρηστεί, περπάτησαν δρόμους και δρόμους μοναξιάς, πίκρας, αγωνίας. Χαρές δεν είδε πολλές η κυρία Βασιλική. Από μικρή άρρωστη, μια ολόκληρη ζωή σχεδόν μέσα στα νοσοκομεία, χωρίς γονείς, χωρίς άντρα, χωρίς φροντίδα.

Έδωσε απλόχερα στα παιδιά της όλο της το είναι, έδινε, έδινε, έδινε, χωρίς παράπονο! Εδώ στο κρεβάτι του ογκολογικού νοσοκομείου την παρατηρώ να πίνει νερό, να προσπαθεί να δώσει κουράγιο στον εαυτό της ότι θα γίνει καλά, ότι θα γυρίσει σπίτι της. Όλα μα όλα επάνω της είναι τόσο ευγενικά, τόσο διακριτικά. Ακόμα και τώρα στο κρεβάτι του πόνου, δεν θέλει να ενοχλήσει κανέναν.

Μόνο κάνει κουράγιο ότι αύριο θα έρθει ο γιος της και όλα θα περάσουν! Αφιερωμένο σε μια γυναίκα που υπήρξε και μάνα και πατέρας! Καλό παράδεισο γλυκιά μου! Βασιλική Αλαφούζου 1937-2026».