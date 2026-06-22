Το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες απο τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουλίου, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά για την ολοκλήρωση των σαράντα ημερών από την απώλειά της. Η οικογένεια προετοιμάζει την τελετή για τη συμπλήρωση του παραδοσιακού μνημοσύνου, ενώ παράλληλα έλαβε μια σημαντική απόφαση που αφορά τη μνήμη της.

Όπως αποκαλύπτει σχετικό ρεπορτάζ του ΕΓΩ magazine, το μνημόσυνο για τα 40 θα γίνει στις 5 Ιουλίου.

Η στήριξη στον σύλλογο «Φλόγα» από την οικογένεια

Πέρα από το οργανωτικό κομμάτι της τελετής, οι στενοί συγγενείς επέλεξαν να στρέψουν την προσοχή τους σε έναν κοινωφελή σκοπό, προσφέροντας έμπρακτη βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη.

Ταυτόχρονα, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η οικογένειας του Τραϊανού Δέλλα και της μητέρας της Γωγώς Μαστροκώστα αποφάσισαν να συνεχίσουν να στηρίζουν το έργο του συλλόγου «Φλόγα», που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα σε παιδιά που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους.