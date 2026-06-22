Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου και ο διοικητής της Βόρειας Διοίκησης του ισραηλινού στρατού δεσμεύτηκαν ότι θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους στον Λίβανο.

Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά από συνομιλίες μεταξύ των τεσσάρων, τονίστηκε ότι «η ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών και των δυνάμεων των IDF θα παραμείνει αδιαπραγμάτευτη βασική αρχή καθοδήγησης».

Η ανακοίνωση προσθέτει: «Οι IDF θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα για την εξουδετέρωση απειλών κατά των στρατιωτών και των πολιτών μας, την καταστροφή τρομοκρατικών υποδομών και τη διατήρηση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο».

Αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού, στην οποία υποστήριξε ότι ο στρατός στον Λίβανο έχει «πλήρη ελευθερία δράσης για να αποτρέψει οποιαδήποτε άμεση ή αναδυόμενη απειλή εναντίον τους ή των κατοίκων του βορρά».

Υπενθυμίζεται πως στην αμερικανοϊρανική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου προβλέπει παύση εχθροπραξιών «σε όλα τα μέτωπα».

Ωστόσο, το Ισραήλ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν δεσμεύεται από αυτό και ότι θα ενεργήσει εφόσον χρειαστεί, χωρίς να αποσύρει τις δυνάμεις του από κατεχόμενες περιοχές στον Λίβανο.