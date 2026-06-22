Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Περιστέρι, όταν μεγάλη ομάδα ανηλίκων εμφανίστηκε σε κεντρικό σημείο της περιοχής, προκαλώντας φόβο σε κατοίκους και περαστικούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 40 ανήλικοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Μακρυγιάννη, έχοντας στην κατοχή τους διάφορα αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα, ενώ φέρονται να κινήθηκαν απειλητικά εναντίον άλλων νεαρών που βρίσκονταν στο σημείο.

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, διακρίνονται δεκάδες νεαροί να κινούνται ομαδικά στην περιοχή, κρατώντας αντικείμενα όπως ρόπαλα, καδρόνια, κράνη και άλλα αυτοσχέδια μέσα επίθεσης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ομάδα φέρεται να εκτόξευε απειλές εναντίον συνομηλίκων της, δημιουργώντας κλίμα έντασης και ανασφάλειας στην περιοχή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μια νεαρή γυναίκα επιχείρησε να παρέμβει προκειμένου να αποκλιμακωθεί η κατάσταση και να αποτραπεί ενδεχόμενη συμπλοκή. Ωστόσο, φέρεται να δέχθηκε επίθεση από μέλος της ομάδας.

Άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

Κάτοικοι και περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία. Με την άφιξη των δυνάμεων της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι ανήλικοι διασκορπίστηκαν στα γύρω στενά επιχειρώντας να αποφύγουν τον έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα περίπου 15 ατόμων διέφυγε προς την οδό Νεμέας και αναζητείται.

Κατά τους ελέγχους που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Μεταξύ αυτών βρέθηκαν μία σιδερογροθιά, ενώ κάτω από σταθμευμένο όχημα εντοπίστηκαν ένα κουζινομάχαιρο, ένας σουγιάς, μία κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μηχανής.

Τα ευρήματα έχουν ήδη σταλεί για περαιτέρω εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επτά συλλήψεις ανηλίκων

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη επτά ανηλίκων, ηλικίας από 14 έως 17 ετών. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για πέντε Έλληνες και δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ύπαρξης οργανωμένης ομάδας νεαρών που δρα σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της νεανικής βίας και παραβατικότητας, το οποίο απασχολεί έντονα τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές τους τελευταίους μήνες.