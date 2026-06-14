Νέο οπτικό υλικό από την επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών που φέρεται να στόχευε ακόμη και ανήλικους μαθητές φέρνει στο προσκήνιο τις κινήσεις των αστυνομικών κατά τη διάρκεια των συλλήψεων.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσιοποίησε το MEGA, διακρίνεται ένας νεαρός άνδρας λίγα δευτερόλεπτα αφότου έχει συλληφθεί και ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της Πέτρου Ράλλη, έπειτα από καταδίωξη που είχε προηγηθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, πρόκειται για έναν από τους υπαρχηγούς της εγκληματικής οργάνωσης. Την ίδια στιγμή, ο φερόμενος ως επικεφαλής του κυκλώματος κατάφερε να διαφύγει από τον αστυνομικό κλοιό και εξακολουθεί να αναζητείται από τις Αρχές.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το MEGA, ο 21χρονος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στη συμμορία δεν δίστασε, στην προσπάθειά του να διαφύγει, να τραυματίσει αστυνομικό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το όχημά του πέρασε πάνω από το πόδι του αστυνομικού, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται εξαιτίας των τραυμάτων που υπέστη.

Οι απολογίες και οι προσωρινές κρατήσεις

Τα εννέα μέλη της οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στα Βόρεια Προάστια οδηγήθηκαν το Σάββατο (13/6/26) ενώπιον του ανακριτή ανηλίκων. Οι επτά από αυτούς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ η έρευνα για τη συνολική δράση του κυκλώματος συνεχίζεται.

Ο 19χρονος που παρουσιάζεται από τις Αρχές ως αρχηγός δεύτερης εγκληματικής ομάδας με βάση τους Θρακομακεδόνες αρνήθηκε κατά την απολογία του τις κατηγορίες περί ηγετικού ρόλου.

Όπως υποστήριξε: «Καμία δήθεν δική μου αρχηγική ιδιότητα δεν προκύπτει, προκύπτει ότι οι ανήλικοι έκαναν μόνοι τους τις σχετικές συναλλαγές, αυτοί κρατούσαν τα κέρδη, και δεν υπήρχε κάποιο κοινό ταμείο. Απευθύνονταν σε εμένα ως μεγαλύτερος για συμβουλές».

Οι συνομιλίες που βάρυναν τη δικογραφία

Παρά τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι Αρχές θεωρούν ότι οι συνομιλίες που καταγράφηκαν στο πλαίσιο της έρευνας αποτελούν κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη των κυκλωμάτων φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες ακόμη και σε σχολικούς χώρους, ενώ φέρονται να στρατολογούσαν ανήλικους μαθητές για τη διευκόλυνση της δράσης τους.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι σε κάποιο στάδιο της δραστηριότητάς τους υπήρξε διαρροή πληροφοριών προς τις Αρχές, γεγονός που συνέβαλε στην αποκάλυψη της υπόθεσης. Όταν αντιλήφθηκαν ότι οι κινήσεις τους βρίσκονταν πλέον στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών, αρκετά από τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να πανικοβλήθηκαν, καθώς η έρευνα είχε ήδη αρχίσει να αποκαλύπτει το εύρος της δράσης τους.

Χαρακτηριστικοί είναι οι διάλογοι που βρίσκονται πλέον στα χέρια του εισαγγελέα:

– «Γ»: Θα πήγαινε στην Αστυνομία η μάνα του Θ… θα έλεγε τον κύριο Α… θέλω να σημειώσετε.

– «Κ»: Ναι δεν μπορούμε…

– «Γ»: Θα τον κοίταζε (τον αστυνομικό), θα την κοίταζε, θα της έλεγε… θα καταλάβαινε πόσο μπλεγμένος είναι ο Θ…

– «Κ»: Γ… δεν γίνεται, πες τον μικρό να αλλάξει χώρα.

Στις έρευνες που έκαναν οι αστυνομικοί σε σπίτια και οχήματα των μελών βρέθηκαν μεταξύ άλλων πιστόλια replica, μαχαίρια, στιλέτα, σιδερογροθιές και πτυσσόμενο γκλοπ.

Εμπλέκονται και σε οπαδικό επεισόδιο

Οι μέχρι στιγμής εμπλεκόμενοι, επτά ανήλικοι και δύο ενήλικοι, οδηγήθηκαν χθες, Σάββατο, τον ανακριτή.

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της συμμορίας εμπλέκονται και σε οπαδικό επεισόδιο που είχε σημειωθεί στην Κηφισιά, αναφέρει το ΕΡΤnews.

Το επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα, είχε σημειωθεί στις 14 Φεβρουαρίου, στη συμβολή των οδών Γεωργαντά και Κολοκοτρώνη στη Κηφισιά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο, το λευκό αυτοκίνητο που οδηγεί ο 21ενός ετών αρχηγός της συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε μαθητές, σταματάει δίπλα από σταθμευμένο αυτοκίνητο που επέβαιναν, δύο άτομα και ο ένας φορούσε ζακέτα με λογότυπο ποδοσφαιρικής ομάδας.

Από το όχημα των δραστών, κατέβηκαν τέσσερα άτομα, τους ρώτησαν τι ομάδα είναι και στη συνέχεια, κατέβασαν τα θύματα με την βία από το μαύρο αυτοκίνητο και τους ξυλοκόπησαν.

Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, περισσότερο χτύπησαν τον συνοδηγό και λιγότερο τον οδηγό. Οι δράστες διέφυγαν ενώ τα θύματα, 34 και 22 ετών, κατήγγειλαν την επίθεση στην Ασφάλεια Κηφισιάς.

Μετά από έρευνες αστυνομικοί της Ασφάλειας, ταυτοποίησαν τον 21χρονο αρχηγό και τον 22χρονο υπαρχηγό, και είχαν σχηματίσει σε βάρος τους δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, για το νόμο περί όπλων, και νομοθεσία περί αθλητισμού.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 21χρονος αρχηγός και 22χρονος υπαρχηγός, δεν συνελήφθησαν στα όρια του αυτοφώρου για την υπόθεση της διακίνησης ναρκωτικών, και αναμένεται να εκδοθούν σε βάρος του εντάλματα σύλληψης.

Μάλιστα ο αρχηγός, σε μπλόκο που του είχε στήσει κλιμάκιο της Ασφάλειας Αττική, την περασμένη Τρίτη τα ξημερώματα, παράσυρε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό, τον τραυμάτισε στα πόδια και έτσι κατάφερε να διαφύγει.