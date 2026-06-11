Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως για τη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, τα μέλη των οποίων φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες ακόμα και σε ανήλικους μαθητές, κοντά σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων και σχολικά συγκροτήματα.

Η συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Γ.Α.Δ.Α. οδήγησε στην εξάρθρωση των οργανώσεων, στη σύλληψη εννέα νεαρών μελών -εκ των οποίων επτά ανήλικοι-, καθώς και δύο γονέων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, όπλα, χρήματα και επιχειρησιακός εξοπλισμός.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α. εξαρθρώθηκαν -2- εγκληματικές οργανώσεις, αποτελούμενες από -11- νεαρά μέλη, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε ανηλίκους στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας.

Κατά την συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 9-6-2026 σε περιοχές της Αττικής, -9- νεαρά μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, ηλικίας 14, 15, 16, 17 και 19 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμα -2- μέλη.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες και επιπλέον συνελήφθησαν -2- άτομα, ασκούντες τη γονική μέριμνα των ανηλίκων δραστών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας του Τμήματος Άμεσης επέμβασης Ναρκωτικών και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφορικών δεδομένων και στοιχείων, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τον περασμένο Απρίλιο του τρέχοντος έτους είχαν συστήσει και ενταχθεί σε δύο εγκληματικές οργανώσεις, με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

1η εγκληματική οργάνωση:

Η πρώτη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τα τέλη Απριλίου 2026 στις περιοχές της Εκάλης, της Δροσιάς, του Διονύσου και της Νέας Ερυθραίας.

Διέθετε σαφή ιεραρχική δομή αποτελούμενη από αρχηγό, -2- υπαρχηγούς και επιχειρησιακά μέλη.

Ο 21χρονος αρχηγός της οργάνωσης είχε τον πλήρη έλεγχο της εγκληματικής δραστηριότητας, του εφοδιασμού των ναρκωτικών ουσιών και της διαχείρισης των εσόδων.

Ο 19χρονος υπαρχηγός ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών ενώ ο 17χρονος έτερος υπαρχηγός είχε την ευθύνη εποπτείας των ανήλικων μελών, της διανομής των ουσιών και της συλλογής των χρημάτων από τις πωλήσεις.

Η οργάνωση απέκρυπτε τις ναρκωτικές ουσίες σε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο μόνιμα έξω από την οικία του 17χρονου υπαρχηγού και στο οποίο είχε αποκλειστική πρόσβαση ο ίδιος.

Ενδεικτικό της οργάνωσης και των μέτρων προστασίας που λάμβανε ο 17χρονος είναι το γεγονός ότι το συγκεκριμένο όχημα ήταν ιδιοκτησίας ατόμου που είχε αποβιώσει, με σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας και την δυσχέρανση των αστυνομικών ερευνών.

Η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης, κοκαΐνης και φαρμακευτικών δισκίων κατά κύριο λόγο σε ανήλικους μαθητές, την οποία πραγματοποιούσε με πολυτελές όχημα αξίας άνω των -150.000- ευρώ.

Η πλειονότητα των αγοραπωλησιών πραγματοποιούνταν σε παιδικές χαρές της Εκάλης, σε πλατεία της Δροσιάς, σε στάσεις λεωφορείων, αλλά και εντός σχολικών συγκροτημάτων.

Ενδεικτικό της δραστηριότητας της οργάνωσης είναι το γεγονός ότι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προσπαθούσαν να στρατολογήσουν στην εγκληματική τους δραστηριότητα, ακόμα και μαθητές Α΄ Γυμνασίου, ηλικίας 13 ετών ενώ διαπιστώθηκε και η πώληση κοκαΐνης σε ανήλικο κορίτσι 14 ετών.

Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι δύο μέλη της οργάνωσης προέβησαν στη διακίνηση συνολικής ποσότητας -100- γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης σε ανήλικους μέσα σε μόλις -4- ημέρες.

Σημειώνεται ότι κατά την αστυνομική επιχείρηση ο 21χρονος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, κινούμενος με όχημα, εμβόλισε αστυνομικό όχημα και παρέσυρε αστυνομικό, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι.

Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναζητείται.

2η εγκληματική οργάνωση:

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στην περιοχή των Θρακομακεδόνων και αποτελούνταν από τον 19χρονο συλληφθέντα αρχηγό και -2- ανήλικα επιχειρησιακά μέλη, ηλικίας 15 και 14 ετών, τα οποία πραγματοποιούσαν το μεγαλύτερο μέρος της διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών.

Ως κεντρικό χώρος απόκρυψης και αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών χρησιμοποιούσαν εγκαταλελειμμένη οικία στους Θρακομακεδόνες.

Η εν λόγω οργάνωση διακινούσε κυρίως ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης ενώ μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν απειλές και σωματική βία σε περιπτώσεις μη εξόφλησης χρηματικών οφειλών από αγοραστές ναρκωτικών ουσιών.

Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο οργανώσεων ήταν η λήψη αυξημένων μέτρων αντιπαρακολούθησης καθώς χρησιμοποιούσαν εφαρμογές κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη ορολογία, πραγματοποιούσαν ελέγχους διερχόμενων οχημάτων για τον εντοπισμό πιθανής αστυνομικής παρακολούθησης και απέφευγαν να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών κατά τις μετακινήσεις τους.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους «επιχειρησιακούς χώρους» των εγκληματικών οργανώσεων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-50,85- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

μικροποσότητα κοκαΐνης,

πολυτελές όχημα που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών,

το χρηματικό ποσό των -3.980- ευρώ,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος «επιχειρησιακών» κινητών τηλεφώνων,

-3- πιστόλια ρέπλικα,

πιστόλι αερίου,

σπρέι πιπεριού,

-2- ναυτικές φωτοβολίδες,

στιλέτα και σιδερογροθιές,

πτυσσόμενο γκλοπ,

ξύλινο ρόπαλο και

υλικά συσκευασίας ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.