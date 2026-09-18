Εντυπωσιακά εικόνες καταγράφονται στο πλαίσιο της μεγάλης, διεθνούς διακλαδικής άσκησης «MEDUSA 15 – 2026», η οποία κορυφώνεται στο Μάλεμε της Κρήτης και σε περιοχές του Μυρτώου Πελάγους και νότια της Καρπάθου.

Η άσκηση μετατρέπει την Ανατολική Μεσόγειο σε πεδίο εντατικών γυμνασίων με τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη συνδρομή της Γαλλίας και της Ιταλίας, καθώς και σειράς κρατών με καθεστώς παρατηρητή.

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΕΘΑ: «Ενσωματώνουμε διδάγματα από τις σύγχρονες συγκρούσεις»

Από το Μάλεμε Χανίων, η εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ, Αντισυνταγματάρχης Μαρία Κιοϊλιού, περιέγραψε το πλαίσιο ολοκλήρωσης των διακλαδικών γυμνασίων:

«Είμαστε σήμερα εδώ στο Μάλεμε της Κρήτης με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της διακλαδικής άσκησης “MEDUSA 15 – 2026”, όπου το τελικό επεισόδιο θα λάβει χώρα πίσω μου. Η άσκηση έχει ξεκινήσει από τις 10 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται σήμερα, ενώ συμμετέχουν σε αυτήν δυνάμεις από την Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Κύπρο και φέτος είχαμε και τη συμμετοχή της Ιταλίας και της Γαλλίας. Επίσης, έχουμε χώρες-παρατηρητές από τη Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και τη Μοζαμβίκη».

Όπως επεσήμανε η ίδια, πρόκειται για μια κομβική αμυντική διοργάνωση που ξεπερνά τα στενά όρια των διμερών σχέσεων: «Πρόκειται για μία πολύ σημαντική άσκηση, καθώς κάθε χρόνο έχει ξεφύγει από τα όρια μιας διμερούς άσκησης και εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες διακλαδικές ασκήσεις της περιοχής. Επίσης, είναι πολύ σημαντική γιατί ενσωματώνει πλέον διδάγματα από τις σύγχρονες συγκρούσεις και, όπως θα δείτε στη συνέχεια, φέτος ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση των UAV και FPV drones, τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε όλα τα σενάριά της».

Σενάρια υψηλής τεχνολογίας – Η δοκιμή του «Κένταυρου»

Στα επιχειρησιακά σενάρια αναπτύχθηκαν ναυτικές μονάδες —μεταξύ των οποίων φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κορβέτες, υποβρύχια, αποβατικά σκάφη και ελικοπτεροφόρο— ενώ στους αιθέρες εκτελέστηκαν αεροπορικές, ανθυποβρυχιακές και αμφίβιες αποστολές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αντιμετώπιση ταυτόχρονων επιθέσεων τύπου «σμήνους» (swarm) από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και στην επιχειρησιακή αξιοποίηση του ελληνικού συστήματος Counter-UAS «Κένταυρος», επιβεβαιώνοντας την προσαρμογή της στρατιωτικής εκπαίδευσης στις απαιτήσεις των σύγχρονων θεάτρων πολέμου.