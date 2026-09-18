Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς, σύμφωνα με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Στάθη Κουκούτση, η ανειδίκευτη ιατρός που εμπλέκεται στην υπόθεση φέρεται να υπέβαλε στον Σύλλογο στοιχεία που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Κουκούτσης μιλώντας στην ΕΡΤ, η γιατρός είχε αποστείλει στις 23 Ιουλίου 2026 επιστολή προς τον ΙΣΑ, στην οποία ανέφερε ότι είχε προχωρήσει στην προμήθεια αναπληρωματικού προσαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας.

Ωστόσο, ο έλεγχος των εγγράφων που συνόδευαν την επιστολή, καθώς και ενός τιμολογίου σε ξένη γλώσσα, οδήγησε σε διαφορετικό συμπέρασμα. Συγκεκριμένα, στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 η διευθύντρια διοικητικών υπηρεσιών του ΙΣΑ διαπίστωσε πως το μηχάνημα που αναφερόταν στα έγγραφα ήταν στην πραγματικότητα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο φέρεται να υπέστη τη μοιραία ανακοπή ο τραγουδιστής.

Τι απαντά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Ο δικηγόρος του ΙΣΑ διευκρίνισε παράλληλα ότι ο Σύλλογος δεν βρίσκεται ο ίδιος υπό έλεγχο. Όπως εξήγησε, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ανταποκρίνεται σε αίτημα του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος ζήτησε να γνωστοποιηθούν οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων.

Στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί

Την ίδια ώρα, το ζευγάρι των γιατρών βρίσκεται ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά την απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Οι δύο κατηγορούμενοι κρατούνται σε διαφορετικά κελιά και βρίσκονται υπό αυστηρή επιτήρηση για λόγους ασφαλείας. Την ίδια στιγμή, ο ιδιοκτήτης της κλινικής, ο οποίος είχε προχωρήσει σε απεργία πείνας, αποφάσισε να τη διακόψει έπειτα από μόλις 12 ώρες.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων αναμένεται να κινηθούν δικαστικά μέσα στον επόμενο μήνα, προσβάλλοντας το ένταλμα προσωρινής κράτησης.

Έρευνα και για την οικονομική τους δραστηριότητα

Παράλληλα με την ποινική έρευνα, στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει πλέον και η οικονομική δραστηριότητα των εμπλεκομένων.

Ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή σε ειδικό κλιμάκιο να προχωρήσει σε εκτεταμένο έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων τους. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν έχει τελεστεί νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το έγγραφο του ΕΚΑΒ που βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας

Την ίδια στιγμή, νέα δεδομένα που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές φαίνεται να δημιουργούν επιπλέον ερωτήματα για τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία έχει στην κατοχή της έγγραφο των διασωστών του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το οποίο οι δύο γιατροί φέρονται να μην ανέφεραν κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της διακομιδής του.

Σύμφωνα με το ίδιο στοιχείο, οι γιατροί φέρονται να απέκρυψαν ακόμα και την ταυτότητα του τραγουδιστή. Το εύρημα αυτό έρχεται να αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπωθεί από την πλευρά τους και απέδιδαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ για όσα συνέβησαν.

Στον ανακριτή ο «υπνοθεραπευτής»

Νέα εξέλιξη αναμένεται και σε σχέση με τον εμπλεκόμενο «υπνοθεραπευτή», ο οποίος πρόκειται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν ο παραλήπτης της δεύτερης φωτογραφίας που φέρεται να τράβηξε η γιατρός την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης.

Κατά την παρουσία του ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα τόσο της λήψης της συγκεκριμένης φωτογραφίας όσο και της αποστολής του υλικού σε εκείνον.