Μια άγνωστη μέχρι σήμερα λεπτομέρεια για τις τελευταίες ημέρες της πριγκίπισσας Νταϊάνα αποκαλύπτει ο αδελφός της, Τσαρλς Σπένσερ, στο νέο του βιβλίο, υποστηρίζοντας ότι η βασίλισσα Ελισάβετ είχε προτείνει να αποκατασταθεί μετά θάνατον ο τίτλος Her Royal Highness (HRH) που είχε χάσει μετά το διαζύγιό της από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο.

Η πρόταση έγινε την ημέρα της κηδείας της Νταϊάνα, σύμφωνα με τα απομνημονεύματα Swan Song: Diana, My Sister, όπως αναφέρει η βρετανική Daily Mail. Ο Σπένσερ πληροφορήθηκε για την κίνηση από τον Ρόμπερτ Φέλοους, ιδιωτικό γραμματέα της βασίλισσας και σύζυγο της αδελφής του.

Οι δύο άνδρες ταξίδευαν με το Βασιλικό Τρένο προς το Άλθορπ, την οικογενειακή έπαυλη των Σπένσερ στο Νορθάμπτονσαϊρ, όπου θα γινόταν η ιδιωτική ταφή της Νταϊάνα. Ο Φέλοους, ο οποίος πέθανε το 2024, κάλεσε τον Σπένσερ σε μια ήσυχη γωνιά του βαγονιού και του είπε ότι είχε λάβει τηλεφώνημα από τη βασίλισσα και ότι εκείνη επιθυμούσε να επιστρέψει στη Νταϊάνα τον τίτλο HRH.

Η Νταϊάνα είχε χάσει τον τίτλο τον Αύγουστο του 1996, μετά το διαζύγιό της από τον Κάρολο, και έκτοτε αποκαλούνταν Diana, Princess of Wales. Ο Σπένσερ γράφει ότι η αδελφή του είχε πληγωθεί βαθιά από την αφαίρεση του τίτλου, την οποία θεωρούσε «μικρόψυχη και εκδικητική». Παρά την καλή πρόθεση που, όπως αναγνωρίζει, είχε η βασίλισσα, αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση.

Queen offered to restore Diana's HRH on the day of her funeral, bombshell new book claims https://t.co/N7TsLvsijQ — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 17, 2026

«Ήξερα μέσα μου πώς θα έβλεπε αυτή τη μεταθανάτια απονομή», αναφέρει, διερωτώμενος ποιο νόημα είχε πλέον, αφού η Νταϊάνα είχε πεθάνει.

Αργότερα, ο Σπένσερ αναρωτήθηκε αν είχε πάρει τη σωστή απόφαση και αν ίσως η αδελφή του θα ήθελε να έχει τα αρχικά HRH χαραγμένα στον τάφο της. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι παρέμενε πεπεισμένος πως η κίνηση θα ήταν ένα «κούφιο έπαθλο», καθώς, κατά την άποψή του, ο τίτλος δεν θα έπρεπε να είχε αφαιρεθεί όσο εκείνη ήταν εν ζωή.

Οι αποκαλύψεις για τον γάμο της Νταϊάνα

Το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης αποκαλύψεις για τον βαθιά δυστυχισμένο 15ετή γάμο της Νταϊάνα με τον Κάρολο και τη σχέση του τότε πρίγκιπα της Ουαλίας με την Καμίλα. Ο Σπένσερ υποστηρίζει ότι, έναν μήνα πριν από τον γάμο, η αδελφή του είχε πει στον πατέρα τους ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει. Εκείνος, όμως, της απάντησε ότι ήταν «αδύνατο να κάνει πίσω».

Αναφέρει ακόμα ότι την παραμονή του γάμου ο Κάρολος είπε στην Νταϊάνα πως ήταν πολύ χαρούμενος που θα την παντρευόταν, αλλά δεν ήταν ερωτευμένος μαζί της.

Ο Σπένσερ θυμάται ότι την ημέρα του γάμου, τον Ιούλιο του 1981, επισκέφθηκε την αδελφή του στην Clarence House και τη βρήκε να κάθεται ήσυχη μπροστά σε έναν καθρέφτη. Όπως γράφει, μόνο πολύ αργότερα έμαθε ότι είχε εκμυστηρευτεί σε στενή φίλη της τα λόγια του μέλλοντα συζύγου της.

Σύμφωνα με τον αδελφό της, η Νταϊάνα ήταν τόσο δυστυχισμένη ώστε σκέφτηκε ακόμη και την αυτοκτονία και οδήγησε περισσότερες από μία φορές μέχρι τους βράχους του Beachy Head στο Ανατολικό Σάσεξ.

Η αντίδραση του Παλατιού

Οι αποκαλύψεις του βιβλίου προκάλεσαν ασυνήθιστα έντονη αντίδραση από το Παλάτι, ιδιαίτερα μετά τον ισχυρισμό του Σπένσερ ότι, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, ο Κάρολος φέρεται να είπε: «Να είσαι σίγουρος, αρκετά σύντομα θα την ξεχάσουμε».

A New Princess Diana Book Written by Her Brother Is a No. 1 Bestseller Days Before Its Release Out Sept. 22 and written by Charles Spencer, "Swan Song" details the late Princess Diana's life from her younger brother's perspective. https://t.co/h5pdolbdfG — WWD (@wwd) September 15, 2026

Σε ανακοίνωσή του, το Παλάτι ανέφερε ότι, αν και δεν σχολιάζει βιβλία ως θέμα αρχής, ο βασιλιάς γνωρίζει πως ο πόνος από την απώλεια ενός αδελφού μπορεί, ακόμη και έπειτα από πολλά χρόνια, να επηρεάσει την κρίση, την αντίληψη και τη μνήμη.

Πρώην εκπρόσωπος επικοινωνίας του Καρόλου δήλωσε επίσης ότι ο βασιλιάς είχε ζητήσει από το προσωπικό του, για χρόνια μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, να σέβεται τη μνήμη της και να μην την υπονομεύει με κανέναν τρόπο.

Το βιβλίο του Σπένσερ αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω συζητήσεις για τη σχέση της Νταϊάνα με τη βασιλική οικογένεια και τις τελευταίες ημέρες της ζωής της.