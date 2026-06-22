Σε κατάσταση υγειονομικού συναγερμού παραμένει η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς η επιδημία του φονικού ιού Έμπολα λαμβάνει πλέον τρομακτικές διαστάσεις. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές της χώρας, τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα έσπασαν το φράγμα των χιλίων, επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους των επιστημόνων.



Η επιδημία, η οποία κηρύχθηκε επίσημα στις 15 Μαΐου, έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας (INSP) ανακοίνωσε συγκεκριμένα 1.003 επιβεβαιωμένες μολύνσεις και 254 θανάτους. Τα νούμερα αυτά μεταφράζονται σε μια σοκαριστική θνητότητα της τάξης του 25,3%, σκορπίζοντας τον πανικό στον πληθυσμό.



Σχεδόν όλα τα κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Ιτούρι (91,3% των μολύνσεων, 80,7% των θανάτων), μια απομακρυσμένη επαρχία στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας. Η δυνατότητα διεξαγωγής εξετάσεων για την ανίχνευση του ιού έχει βελτιωθεί, γεγονός που εξηγεί εν μέρει την αύξηση του αριθμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.



Η επιδημία Έμπολα έχει εξαπλωθεί επίσης στη γειτονική Ουγκάντα, όπου οι αρχές έχουν καταγράψει 19 κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων δύο θανάτων. Η τρέχουσα επιδημία προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε συγκεκριμένη θεραπεία.



Ο Έμπολα έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική μέσα σε μισό αιώνα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.