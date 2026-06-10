Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε την Τρίτη 9 Ιουνίου ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα έχουν φτάσει σχεδόν τα 600, ενώ οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στον πληθυσμό για αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας, λόγω της συνεχιζόμενης εξάπλωσης της επιδημίας.

Το ξέσπασμα του στελέχους Bundibugyo του ιού Έμπολα ανακοινώθηκε στις 15 Μαΐου, ωστόσο αξιωματούχοι ανέφεραν ότι για εβδομάδες δεν είχε εντοπιστεί, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν τα μέτρα των υγειονομικών αρχών και να βρίσκονται πλέον σε προσπάθεια ελέγχου της κατάστασης.

Ένα από τα μεγαλύτερα ξεσπάσματα Έμπολα παγκοσμίως βρίσκεται σε εξέλιξη σε τρεις επαρχίες που επί μακρόν πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις: την Ιτούρι, το Βόρειο Κίβου και το Νότιο Κίβου.

Στην πιο πρόσφατη ανακοίνωσή της η κυβέρνηση του Κονγκό είπε ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Έμπολα έχει αυξηθεί σε 598, περιλαμβανομένων 115 θανάτων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι 22 ασθενείς που είχαν προσβληθεί από τον ιό έχουν αναρρώσει και ότι δεν έχουν εξαπλωθεί σε περισσότερες υγειονομικές ζώνες νέα κρούσματα.

Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 17 από τις υγειονομικές ζώνες του Ιτούρι καθώς και σε επτά υγειονομικές ζώνες στο Βόρειο Κίβου και μια στο Νότιο Κίβου.

«Αν έχετε πυρετό, εμετούς, διάρροια ή έντονη αδυναμία, θα πρέπει να επισκεφθείτε άμεσα το πλησιέστερο κέντρο υγείας», αναφέρει η ανακοίνωση καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών και να μην τους επιτίθενται.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης και η αντίσταση από πολίτες παρακωλύουν τις προσπάθειες διαχείρισης με επιθέσεις να καταγράφονται εναντίον κέντρων νοσηλείας και ανθρώπων που αναλαμβάνουν την ταφή των θυμάτων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι γιατροί αγωνίζονται να διασφαλίσουν βασικό εξοπλισμό για να παραμείνουν ασφαλείς και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της νόσου, σύμφωνα με περισσότερους από 12 γιατρούς, εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και αξιωματούχους της δημόσιας υγείας.