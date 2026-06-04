Δύο επιστήμονες που εργάζονται σε κυβερνητικό εργαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών κατηγορούνται ότι μετέφεραν λαθραία στη χώρα φιαλίδια με απενεργοποιημένο ιό mpox από την Αφρική και ότι έδωσαν ψευδείς πληροφορίες κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων με ερευνητές σε αεροδρόμιο του Μίσιγκαν, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι Αρχές την Τρίτη.

Η ποινική καταγγελία αποσφραγίστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ντιτρόιτ και αφορά τον Βίνσεντ Μάνστερ, επικεφαλής του τμήματος οικολογίας ιών στα Rocky Mountain Laboratories στο Χάμιλτον της Μοντάνα, καθώς και τον Κλοντ Κουέ, ο οποίος εργάζεται μαζί του.

Οι Μάνστερ και Κουέ εντοπίστηκαν από τις Αρχές στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ τον Ιανουάριο, μετά την άφιξή τους από το Παρίσι και ύστερα από εννέα ημέρες παραμονής στη Δημοκρατία του Κονγκό. Η επιδημία της νόσου mpox έχει συνδεθεί με περισσότερους από 2.000 θανάτους στο Κονγκό, αν και μια διετής επιδημική έξαρση κηρύχθηκε επισήμως λήξασα τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσε το FBI στο δικαστήριο, ο Μάνστερ «αρνήθηκε κατηγορηματικά» ότι επέστρεφε στις Ηνωμένες Πολιτείες έχοντας μαζί του βιολογικά υλικά ή δείγματα.

Ωστόσο, μεταγενέστερες εξετάσεις αποκάλυψαν ότι τόσο ο Μάνστερ όσο και ο Κουέ ταξίδευαν έχοντας στην κατοχή τους φιαλίδια με απενεργοποιημένο ιό mpox, σύμφωνα με το FBI. Παράλληλα, οι δύο επιστήμονες δεν είχαν δηλώσει τα συγκεκριμένα υλικά ούτε είχαν εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια για τη μεταφορά τους.

Ο Μάρκους Σάικς από το Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή του υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ δήλωσε ότι «οποιαδήποτε σκόπιμη προσπάθεια απόκρυψης και λαθραίας εισαγωγής βιολογικών υλικών στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση συνιστά παραβίαση της εμπιστοσύνης του κοινού και θα μπορούσε να έχει θέσει το κοινό σε κίνδυνο».

Οι Μάνστερ και Κουέ δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό της υπόθεσης. Αναμένεται να εμφανιστούν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Μισούλα της Μοντάνα την Τετάρτη.

Η θέση των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας

Τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH), τα οποία εποπτεύουν το συγκεκριμένο εργαστήριο, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «η υπόθεση βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διερεύνηση και το NIH συνεργάζεται πλήρως με τις διωκτικές αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες». Παράλληλα, διευκρίνισαν ότι «καθώς πρόκειται για εν εξελίξει έρευνα και ζήτημα προσωπικού, είμαστε περιορισμένοι ως προς τις επιπλέον πληροφορίες που μπορούμε να παράσχουμε αυτή τη στιγμή».

Στο δικαστικό έγγραφο της κυβέρνησης δεν γίνεται αναφορά στους λόγους για τους οποίους οι Μάνστερ και Κουέ ενδέχεται να ήθελαν να μεταφέρουν τον απενεργοποιημένο ιό mpox στο εργαστήριό τους, σύμφωνα με την nypost. Ωστόσο, σύμφωνα με το FBI, πρόκειται για ιολόγους που έχουν εργαστεί εκτενώς στην έρευνα γύρω από τον ιό mpox.

Σύμφωνα με το FBI, ο Μάνστερ φέρεται να δήλωσε στους ερευνητές στο αεροδρόμιο της περιοχής του Ντιτρόιτ ότι όλα τα απαραίτητα έγγραφα βρίσκονταν στον φορητό υπολογιστή του, προσθέτοντας: «αλλά δεν τα χρειάζεστε. Το κάνω αυτό συνεχώς».

Το FBI ανέφερε επίσης ότι «είναι εύλογο να πιστεύει κανείς ότι οι δηλώσεις του Μάνστερ σχετικά με την κατοχή της απαιτούμενης τεκμηρίωσης προς τους τελωνειακούς υπαλλήλους ήταν ουσιωδώς ψευδείς».

Τι είναι ο ιός mpox

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα συνηθέστερα συμπτώματα του mpox είναι τα εξανθήματα και ο πυρετός, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις η ασθένεια μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσηση. Οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν πλήρως.

Ο ιός mpox, που στο παρελθόν ήταν γνωστός ως monkeypox, ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά από επιστήμονες το 1958 κατά τη διάρκεια εξάρσεων μιας νόσου παρόμοιας με την ευλογιά σε πιθήκους. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, τα περισσότερα ανθρώπινα κρούσματα καταγράφονταν σε άτομα της κεντρικής και δυτικής Αφρικής που είχαν έρθει σε στενή επαφή με μολυσμένα ζώα.

Το 2022 επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά ότι ο ιός μπορούσε να μεταδοθεί μέσω της σεξουαλικής επαφής, γεγονός που οδήγησε σε εξάρσεις σε περισσότερες από 70 χώρες οι οποίες δεν είχαν προηγουμένως αναφέρει περιστατικά mpox.