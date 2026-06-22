Αποτροπιασμό δημιουργούν τα ψέματα του Σκοπιανού προς τον αδερφό της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, καθώς ομολόγησε στους αστυνομικούς τη δολοφονία της γυναίκας.

Λίγο μετά το άγριο έγκλημα είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον αδερφό της γυναίκας που είχε δηλωθεί αγνοούμενη, εκφράζοντας φόβο σε τέτοιο βαθμό, που ο στενός συγγενής της αναφώνησε «εγώ τι να σου λέω;».

Μάλιστα, υποστήριζε για το άτομο που τού αφαίρεσε βίαια τη ζωή, πως περισσότερο θα χαρεί αν μάθει ότι ζει, παρά αν γίνει πλούσιος σαν τον Ωνάση.

Ακολουθεί η συνομιλία λίγο μετά τη δολοφονία, όπως την παρουσίασε η εκπομπή Live News:

Δολοφόνος: Σου λέω έχω τρομοκρατηθεί για τα καλά μιλάμε. Δηλαδή, λέω εντάξει, έλεος. Εκεί πέρα που είχαμε μια ήρεμη ζωή κάθε καλοκαίρι το ένα, το άλλο… Εύχομαι και τώρα αυτή τη στιγμή, εύχομαι να με πάρει κάποιος τηλέφωνο, να μου πει: “Ξέρεις κάτι, την βρήκανε, ηρέμησε”.

Αδερφός: Όλοι αυτό θέλουμε, αλλά σου ξαναλέω, συνεννοήσου μαζί τους. Εγώ δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνεις.

Δ: Όχι (…), όχι… μιλάμε. Μιλάμε Παναγία μου, έτσι; Μιλάμε. Πάνω από όλα μιλάμε.

Αδ: Ναι

Δ: Ό,τι νεότερο (…) χτύπα ρε φίλε… Να ηρεμήσουμε, δε με νοιάζει… Είμαστε κι εγώ και η γυναίκα μου άνω κάτω, τι να σου πω.

Αδ: Ναι το ξέρω, όλοι είμαστε. Εγώ τι να σου λέω;

Δ: Σου λέω, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, πίστεψέ με, περισσότερο θα χαρώ να με πάρεις τηλέφωνο, να μου πεις ότι τη βρήκανε, παρά όλο τον κόσμο να μου φέρουν μπροστά μου. Να μου πούνε: “Ξέρεις κάτι, γίνεσαι αύριο το πρωί Ωνάσης, οποιοσδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να έχω μια ήσυχη ζωή. Την υγειά μου θέλω.