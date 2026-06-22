Οι δύο μαρτυρικές καταθέσεις που είχε δώσει στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων ο 43χρονος Σκοπιανός, στις 14 και 16 Ιουνίου, αποτέλεσαν το «κλειδί» για να μπει ως βασικός ύποπτος στο κάδρο, καθώς υπέπεσε σε κομβικές αντιφάσεις.

Οι αστυνομικοί, έχοντας αξιοποιήσει ήδη υλικό από κάμερες ασφαλείας και συλλέγοντας κι άλλες μαρτυρίες, γνώριζαν ότι ο άνδρας που είχαν απέναντί τους έλεγε ψέματα για τουλάχιστον δύο πράγματα. Πρώτον, για την ημέρα που υποστήριζε ότι τον επισκέφτηκε στο σπίτι η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη και δεύτερον, για το εάν βγήκε από αυτό και πού κινήθηκε.

«Όταν έφυγε από το σπίτι μου η Σταυρούλα, έκατσα όλη την ημέρα μέσα, ήθελα να κάνω μπάνιο και να χαλαρώσω. Το ίδιο έκανα και χθες, έμεινα δηλαδή μέσα στο σπίτι. Η καθημερινότητά μου περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη ρουτίνα. Ξυπνάω νωρίς το πρωί, γυρίζω από τη δουλειά το μεσημέρι και αν έχω άλλες δουλειές τις κάνω μέχρι να νυχτώσει. Εκεί ενδιάμεσα, πηγαίνω στο Φουρνέ και ταΐζω τις κότες μου. Εκείνη την ημέρα είχα μείνει σπίτι και δεν έφυγα», είχε πει αρχικά στις 14 Ιουνίου ο 43χρονος.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 16 Ιουνίου, ο 43χρονος αλλάζει την εκδοχή του. Χωρίς να γνωρίζει πως οι αστυνομικοί έχουν ήδη συλλέξει κρίσιμα στοιχεία, δίνει μια νέα εξήγηση για τις κινήσεις του. «Κατά τις 19:30 – 20:00 βγήκα με το μπλε κλουβάκι και πήγα στο Φουρνέ, όπου έχω τις κότες μου. Όλη αυτή η διαδικασία μου παίρνει μιάμιση ώρα περίπου, χωρίς να κάνω κάτι άλλο. Είχα ξεχάσει να σας το πω την προηγούμενη φορά». Ωστόσο, το βιντεοληπτικό υλικό καταρρίπτει και τις δύο εκδοχές. Οι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν το αυτοκίνητό του να αναχωρεί από το σπίτι στις 18:29 και να επιστρέφει μόλις 16 λεπτά αργότερα, στις 18:45.

Η δεύτερη αντίφαση

Όμως, οι αντιφάσεις του δεν σταματούν εκεί. Μία ακόμη κρίσιμη λεπτομέρεια αφορά την τελευταία φορά που, σύμφωνα με τον ίδιο, είδε την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη πριν από την εξαφάνισή της. «Την Σταυρούλα την είδα τελευταία φορά την ημέρα που θεωρείται ότι εξαφανίστηκε, 29-05-2026. Ήρθε από μόνη της στο σπίτι μου, ήρθε γύρω στις 16:45 και έκατσε για δύο – τρία λεπτά. Σίγουρα όχι πάνω από τρία λεπτά. Κρατούσε δύο πλαστικές σακούλες, οι οποίες δε γνωρίζω τι είχαν μέσα, ήταν χρωματιστές, δεν ήταν διάφανες και μια μικρή, μιας χρήσεως διάφανη σακούλα που μέσα είχε 4-6 αυγά. Μετά έμαθα από τον αδερφό της, ότι της τα είχε δώσει ένας Αλβανός που της κάνει διάφορες δουλειές». Αυτή ήταν η εκδοχή της 14 Ιουνίου.

Στη συμπληρωματική του κατάθεση, στις 16 Ιουνίου, ο 43χρονος όχι μόνο δεν ανασκευάζει, αλλά επιμένει πως θυμάται με βεβαιότητα τη συγκεκριμένη ημερομηνία. «Το θυμάμαι γιατί το ανέφερα και στη γυναίκα μου το βράδυ της 29-05-2026, όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, ότι είχε έρθει η Σταυρούλα και τσέκαρε το σπίτι. Το ίδιο είπα και στον αδερφό της Σταυρούλας, τον Γιάννη, όταν μου τηλεφώνησε γύρω στις 3 ή 4 Ιουνίου και με ρωτούσε για την αδερφή του αν την έχω δει. Με ρώτησε αν την έχω δει και μου είπε ότι εξαφανίστηκε η παλαβή. Εγώ τότε του ανέφερα ότι 29-05 είχε έρθει για να δει το σπίτι και εκείνος μου είπε «Θα γκρεμίσεις τους τοίχους; Τι μπορείς να κάνεις σε ένα σπίτι».

Ο ισχυρισμός αυτός, όμως, συγκρούεται με σειρά μαρτυρικών καταθέσεων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, αλλά και με τα βίντεο που είχαν συλλέξει οι αστυνομικοί. Από το σημείο εκείνο και μετά, ο 43χρονος θεωρήθηκε ως ο νούμερο 1 ύποπτος και η ΕΛ.ΑΣ. άρχισε να «σκαλίζει» κάθε τι γι’ αυτόν, με αποτέλεσμα μερικές ημέρες αργότερα να συλληφθεί και να ομολογήσει.