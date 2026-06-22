Ανατριχιαστικές είναι οι πληροφορίες που έρχονται στη δημοσιότητα από την άγρια δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως προκύπτουν από την απολογία του 43χρονου.

Αναφερόμενος στην ημέρα της δολοφονίας, υποστηρίζει ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη επισκέφθηκε το σπίτι του για έλεγχο του ακινήτου και ότι ακολούθησε έντονος καβγάς. Όπως υποστήριξε, η κατάσταση ξέφυγε όταν εκείνη φέρεται να τον απείλησε πως θα τον καταγγείλει στη σύζυγό του και θα τον καταστρέψει κοινωνικά.

Στη συνέχεια ισχυρίστηκε πως το θύμα ήταν εκείνο που του επιτέθηκε πρώτο: «Εκείνη τη στιγμή πάνω στην τρέλα της άρπαξε ένα γεμάτο μπουκάλι κρασί που το είχα σαν διακοσμητικό στο σύνθετο που έχει ένα ράφι κάτω από την τηλεόραση του υπνοδωματίου μου και πήγε να με χτυπήσει… Εκεί της έπιασα το μπουκάλι για να μη με χτυπήσει και μπλέχτηκαν τα πόδια μας. Έτσι έπεσε χτυπώντας το κεφάλι της στο πάτωμα, στη δεξιά μεριά του αυτιού της. Εκεί είδα στα πλακάκια κάτω αίμα που έτρεχε από την πλευρά του δεξιού αυτιού της. Εκεί ξεκίνησε και φώναζε και εγώ θόλωσα και λέω θα μπλέξω για μια τρελή, χτυπώντας τη στο κεφάλι με το μπουκάλι που της είχα πάρει από τα χέρια…».

Ωστόσο, στη συνέχεια παραδέχεται ότι της επιτέθηκε επανειλημμένα. Τη μαχαίρωσε στο στήθος. Παρά το γεγονός ότι πίστεψε πως είχε πεθάνει, όπως ισχυρίζεται, επέστρεψε και τη χτύπησε στο κεφάλι με ξύλο, μέχρι να σταματήσει να αντιδρά. «Μετά από το ένα με δύο λεπτά το πολύ ξύπνησε και φώναζε βοήθεια. Εγώ θολωμένος επιστρέφω πίσω στο υπνοδωμάτιο και είχα πάρει ένα κουζινομάχαιρο από το συρτάρι της κουζίνας μαζί μου. Αυτή ήταν ξαπλωμένη στο πάτωμα σε πλάγια θέση και φώναζε. Εγώ την πλησίασα και την κάρφωσα με το μαχαίρι στο ύψος της καρδιάς νομίζω δύο φορές…. Εκεί σταμάτησε να φωνάζει και εγώ έφυγα στην κουζίνα και έπλυνα το μαχαίρι με σαπούνι για τα πιάτα και ξύδι. Δεν θυμάμαι ποιο μαχαίρι πήρα και ούτε που το πέταξα μετά. Εκεί σκέφτηκα εδώ πέρα είμαστε, τελείωσε, έφυγε και θα ηρεμήσω. Μετά ξεκίνησε πάλι και φώναζε βοήθεια, βοήθεια, με ακούει κανένας; Πήγα και πήρα ένα κούτσουρο, πήγα στο υπνοδωμάτιο όπου η Σταυρούλα ήταν μέσα στα αίματα σε πλάγια θέση ξαπλωμένη με τη δεξιά πλευρά της στο πάτωμα και φώναζε. Με το κομμάτι ξύλου που κρατούσα, τη χτύπησα στο κεφάλι δύο φορές σίγουρα, για τρίτη δε θυμάμαι, στο αριστερό μέρος του κεφαλιού της και εκεί έμεινε και δεν ξαναμίλησε καθόλου….», ανέφερε.

Στην απολογία του παραδέχεται ακόμη ότι αφαίρεσε τις τραπεζικές κάρτες της γυναίκας και πραγματοποίησε ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ, επιδιώκοντας να δημιουργήσει την εντύπωση ληστείας ώστε να αποπροσανατολίσει τις έρευνες. «Εκεί στο πάτωμα δίπλα της είχαν πέσει δύο κάρτες ανάληψης τράπεζας Πειραιώς και Εθνικής της Σταυρούλας… Πήγα στο ATM… και πάτησα τον κωδικό. Ήταν αυτός ο κωδικός έβγαλα 1000 ευρώ και γύρισα σπίτι. Το έκανα αυτό επειδή ήθελα να φανεί ότι έγινε ληστεία και να μη με συνδέσουν με το θάνατό της», περιέγραψε.

Ακολούθησε η προσπάθεια εξαφάνισης της σορού. Ο 43χρονος περιγράφει ότι τύλιξε το σώμα σε διαδοχικές σακούλες, καθάρισε σχολαστικά το σπίτι από τα ίχνη αίματος και τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας μετέφερε τη σορό με το βαν του στην αγροτική περιοχή στον Βατόλακκο. «Δεν μπορούσα να τη σηκώσω και ξεκίνησα να τη σέρνω μέχρι το μπλε βαν μου. Εκεί σουρώνανε κάποια αίματα στη διαδρομή και σκίστηκε και μία απ’ τις σακούλες που είχα βάλει. Κατάφερα να τη σύρω μέχρι το μπλε βαν μου, της έβαλα άλλη μία σακούλα και τη φόρτωσα στον αποθηκευτικό χώρο του αυτοκινήτου», ανέφερε χαρακτηριστικά στην απολογία του, περιγράφοντας τη μεταφορά της νεκρής γυναίκας.

Στη συνέχεια, όπως ομολογεί, έσκαψε λάκκο ανάμεσα σε πορτοκαλιές στο χωράφι του, μετέφερε εκεί τη σορό με καρότσι και την έθαψε, καλύπτοντας το σημείο με χώμα ώστε να μην εντοπιστεί. «Όταν τελείωσα μετά από 20 λεπτά το σκάψιμο, γύρισα στο αμάξι παίρνοντας ένα καρότσι που έχω εκεί και είναι οικοδομής και τοποθέτησα πάνω το πτώμα. Το μετέφερα μέχρι το βάθος του χωραφιού στο λάκκο που είχα μόλις ανοίξει και την έριξα μέσα ανατρέποντας το καρότσι προς τα αριστερά. Την κάλυψα με το χώμα που είχα βγάλει μόλις και έφερα και άλλο χώμα από την είσοδο του χωραφιού που βρισκόταν στη σωρό», είπε στους αστυνομικούς.

Κλείνοντας την απολογία του, σύμφωνα με το creta24.gr, ο 43χρονος δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του, ζητώντας συγγνώμη τόσο από την οικογένεια της Σταυρούλας Λεβεντάκη όσο και από τη δική του οικογένεια.

Πώς οι αστυνομικοί έφτασαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης

Η συστηματική έρευνα των αστυνομικών αρχών, η αξιοποίηση σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων και η προσεκτική ανάλυση κάθε διαθέσιμου στοιχείου οδήγησαν στην εξιχνίαση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Κατά τη διάρκεια των επίσημων ανακοινώσεων που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (22/06), ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Κρήτης, Γιώργος Δούκης, ο διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, και ο διοικητής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, Γιάννης Σγουρός, παρουσίασαν το χρονικό των ερευνών που οδήγησαν στη σύλληψη του δράστη.

Όπως επισημάνθηκε, οι έρευνες ξεκίνησαν αρκετές ημέρες μετά το έγκλημα, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά το έργο των Αρχών. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, οι αστυνομικοί ακολούθησαν μια οργανωμένη και μεθοδική διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε σταδιακά ο 43χρονος ενοικιαστής της άτυχης γυναίκας. Σύμφωνα με τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., κατά την εξέταση της υπόθεσης προέκυψαν σημαντικές αντιφάσεις ανάμεσα στους ισχυρισμούς του και στα ευρήματα που συγκέντρωναν οι αστυνομικοί.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξαν οι εργαστηριακές αναλύσεις, η αξιοποίηση βιολογικών ευρημάτων και η διασταύρωση μαρτυρικών καταθέσεων. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, συνέθεσαν ένα ισχυρό αποδεικτικό πλαίσιο που κατέρριπτε τους ισχυρισμούς του υπόπτου.

Υπό το βάρος των ευρημάτων, ο 43χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς και το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η γυναίκα εντοπίστηκε θαμμένη σε απομακρυσμένη περιοχή, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Χανίων.

Οι αστυνομικές αρχές υπογράμμισαν ότι η εξιχνίαση της υπόθεσης αποτέλεσε αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας, συνδυάζοντας παραδοσιακές ανακριτικές μεθόδους με σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία, τα οποία οδήγησαν τελικά στην αποκάλυψη της αλήθειας και στην απόδοση ευθυνών.