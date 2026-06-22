Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθεί σήμερα το πρωί ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, προκειμένου να του απαγγελθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Ο Σκοπιανός, μετά από 22 ημέρες που έπαιζε θέατρο, «έσπασε» κατά την ανάκρισή του από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων και αναγκάστηκε να αποκαλύψει τι συνέβη το μοιραίο μεσημέρι της 30ης Μαΐου, αλλά και πώς κινήθηκε τις επόμενες ημέρες.

Μάλιστα, όπως προέκυψε από τα όσα είπε -σύμφωνα με πληροφορίες- στους αστυνομικούς ο 43χρονος, η δολοφονία της 45χρονης οφείλεται στη γεμάτη ένταση σχέση που είχαν τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025.

«Όταν μπήκε στο σπίτι, πήγε στην κουζίνα και άρχισε να μου φωνάζει για κάποιες ζημιές και στη συνέχεια με απείλησε ότι θα αποκαλύψει στη γυναίκα μου την ερωτική σχέση που είχαμε. Προσπάθησα να την ηρεμήσω, της έβαλα να πιει μπίρα, αλλά συνέχισε την επίθεση. Κάποια στιγμή όρμησε να με χτυπήσει με ένα μπουκάλι, παλέψαμε, πέσαμε κάτω και την χτύπησα με το μπουκάλι.

Συνέχισε να φωνάζει και της έκλεισα το στόμα με μονωτική ταινία, ενώ αντιστέκονταν και τη χτύπησα με ένα ξύλο. Στη συνέχεια της κατάφερα δύο μαχαιριές στο στήθος, μέχρι που κατάλαβα ότι πέθανε», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Χανίων ο 43χρονος.

Στη συνέχεια περιέγραψε, τι συνέβη την επόμενη μέρα και συγκεκριμένα πώς μετέφερε τη νεκρή πλέον Σταυρούλα Λεβεντάκη στο χωράφι του στον Βατόλακκο, όπου την έθαψε και η προσπάθησε να ξεγελάσει τις διωκτικές αρχές, αλλά και τους συγγενείς της.