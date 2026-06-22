Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από τώρα το Παγκόσμιο Κύπελλο του Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντίνος σταρ είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής μέχρι τώρα κάτι που το έδειξε και στην πρώτη αγωνιστική και στην δεύτερη απέναντι στην Αυστρία. Με πέντε δικά του τέρματα η Εθνική Αργεντινής πήρε δύο νίκες με 3-0 και 2-0 και γράφει ιστορία.

Μετά το τέλος του αγώνα της Αργεντινής με την Αυστρία, όπως ήταν απόλυτα λογικό ο Μέσι βρέθηκε στο επίκεντρο των πανηγυρισμών με τους Αργεντίνους φιλάθλους μάλιστα να σηκώνουν δύο ιδιαίτερα πανό με τον Μέσι και με τον Μαραντόνα.

Το πρώτο δείχνει τον Μέσι με τον Ντιέγκο Μαραντόνα στο πλευρό του με φόντο τη σημαία της Αργεντινής, ενώ το δεύτερο τον Μέσι και τον Μαραντόνα να φιλάνε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.