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Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγγέλθηκε στην Πάτρα, με τις αστυνομικές αρχές να διενεργούν προανάκριση για την υπόθεση.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλαν σήμερα οι γονείς μιας 16χρονης, η ανήλικη φέρεται να δέχθηκε απρόκλητη επίθεση το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στην οδό Αλεξάνδρου Υψηλάντου.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η 16χρονη φέρεται να δέχθηκε γροθιά από συνομήλική της, χωρίς να έχει προηγηθεί, σύμφωνα με την καταγγελία, κάποια πρόκληση.

Προανάκριση από την Αστυνομία

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία διενεργεί τη σχετική προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Η νέα καταγγελία έρχεται να προστεθεί σε σειρά περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων που απασχολούν το τελευταίο διάστημα τις αρχές, προκαλώντας προβληματισμό για την έκταση του φαινομένου.