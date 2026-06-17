Με θετικό πρόσημο ξεκινά η θερινή περίοδος για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, καθώς ο Μάιος του 2026 κατέγραψε σαφή άνοδο στην επιβατική κίνηση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Ελλάδας ως προορισμού αλλά και τον κομβικό ρόλο των περιφερειακών αεροδρομίων στη συνολική εικόνα του τουρισμού.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία κίνησης της Fraport Greece, τον Μάιο διακινήθηκαν συνολικά 3,91 εκατ. επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται σε έναν μήνα που λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην ανοιξιάτικη περίοδο και την πλήρη ανάπτυξη της καλοκαιρινής σεζόν, ενώ φέτος περιλάμβανε πέντε πλήρη Σαββατοκύριακα και ολοκληρώθηκε με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Η διεθνής κίνηση έδωσε τον ρυθμό

Η μεγαλύτερη ώθηση προήλθε από τη διεθνή κίνηση, η οποία ανήλθε σε περίπου 3,2 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 6,7% σε ετήσια βάση. Η εσωτερική κίνηση κινήθηκε επίσης ανοδικά, με 717,7 χιλ. επιβάτες και αύξηση 3,1%.

Στο επίπεδο των επιμέρους αεροδρομίων, τα Χανιά ξεχώρισαν με περισσότερους από 505 χιλ. επιβάτες τον Μάιο και αύξηση 16%. Ισχυρή ήταν και η επίδοση της Κέρκυρας, με σχεδόν 494 χιλ. επιβάτες και άνοδο 10,8%, στηριζόμενη κυρίως στη ζήτηση από αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία και η Πολωνία.

Θετική εικόνα κατέγραψε και η Ζάκυνθος, με αύξηση 12,2%, ενώ η Μύκονος κινήθηκε υψηλότερα κατά 16,2%, δείχνοντας δυναμική από την έναρξη της σεζόν.

Αντίστοιχα, η Σάμος σημείωσε άνοδο 17,2%, η Σκιάθος 10,3%, ενώ η Θεσσαλονίκη, με 729,5 χιλ. επιβάτες, ενισχύθηκε κατά 2,4%, διατηρώντας τον ρόλο της ως βασική πύλη της Βόρειας Ελλάδας. Η Σαντορίνη κινήθηκε επίσης ανοδικά, με αύξηση 2,7%, κυρίως χάρη στην εγχώρια κίνηση.

Αντίθετα η Κως εμφάνισε μικρή υποχώρηση 1,4% τον Μάιο, εικόνα που συνδέεται κυρίως με τις επιδόσεις σε ορισμένες διεθνείς αγορές, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Πολωνία.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνέχισαν να επηρεάζουν μέρος της αεροπορικής δραστηριότητας, μέσω ακυρώσεων και χαμηλότερης πληρότητας σε συγκεκριμένες συνδέσεις. Ειδικά η κίνηση από και προς το Ισραήλ παρέμεινε χαμηλότερη σε σχέση με πέρυσι, αν και μέσα στον Μάιο καταγράφηκε διεύρυνση της παρουσίας ισραηλινών πτήσεων σε περισσότερα αεροδρόμια.

Η συνολική πληρότητα των πτήσεων παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με οριακή μείωση σε σχέση με πέρυσι. Τον Μάιο του 2026 διαμορφώθηκε στο 82,1%, έναντι 82,4% τον Μάιο του 2025, ένδειξη ότι η αυξημένη προσφορά θέσεων απορροφήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη ζήτηση.

Πάνω από 8 εκατ. επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο καθαρή όταν εξεταστεί το πρώτο πεντάμηνο του έτους. Από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2026, τα 14 αεροδρόμια της Fraport Greece εξυπηρέτησαν συνολικά 8,05 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 5,9% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2025.

Η διεθνής κίνηση ανήλθε σε 5,29 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 5,8%, ενώ η εγχώρια κίνηση έφτασε τα 2,76 εκατ. επιβάτες, με άνοδο 6,2%.

Αντίστοιχα και οι πτήσεις κινήθηκαν ανοδικά. Τον Μάιο πραγματοποιήθηκαν 29.458 πτήσεις, αυξημένες κατά 5,6%, ενώ στο πεντάμηνο ο συνολικός αριθμός πτήσεων έφτασε τις 68.641, σημειώνοντας αύξηση 6,8%. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η άνοδος της επιβατικής κίνησης συνοδεύεται και από ενίσχυση της αεροπορικής δραστηριότητας συνολικά.

Σε επίπεδο πενταμήνου, τα Χανιά κατέγραψαν αύξηση 14,9%, η Κέρκυρα 11,8%, η Ζάκυνθος 11,1%, η Σαντορίνη 10,8%, η Σάμος 10,4% και η Μύκονος 8,4%. Η Θεσσαλονίκη, με περισσότερους από 2,82 εκατ. επιβάτες στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου, παρέμεινε το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του δικτύου της Fraport Greece, ενώ η Ρόδος ξεπέρασε τα 1,38 εκατ. επιβάτες.

Από την έναρξη της παραχώρησης έως σήμερα, τα αεροδρόμια του δικτύου της Fraport Greece έχουν υποδεχθεί περίπου 260 εκατ. επιβάτες. Η επίδοση αυτή προστίθεται στη σταθερή εικόνα που καταγράφουν τα στοιχεία του 2026, με την κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια να διαμορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.