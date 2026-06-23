Οι αρχές του Μεξικού κατέσχεσαν 24.400 λίτρα υγρής μεθαμφεταμίνης, πραγματοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών στη χώρα. Σύμφωνα με το υπουργείο Ασφαλείας και Προστασίας των Πολιτών, πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσότητα του συγκεκριμένου ναρκωτικού που έχει εντοπιστεί και κατασχεθεί ποτέ στο Μεξικό.

Η ουσία εντοπίστηκε σε περιοχή όπου δρα το πάντα ισχυρό καρτέλ Σιναλόα, που είχε ιδρύσει ο διαβόητος Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, διευκρίνισε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι κατασχέθηκαν επίσης, σε δυο άλλες πολιτείες, 2,1 τόνοι κοκαΐνης.

Οι αρχές του Μεξικού έχουν πολλαπλασιάσει τις κατασχέσεις ναρκωτικών και τις συλλήψεις αφότου επέστρεψε στην προεδρία των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ρεπουμπλικάνος ασκεί ασφυκτική πίεση στην κυβέρνηση της μεξικανής ομολόγου του Κλαούδιας Σέινμπαουμ να φρενάρει τη διακίνηση ουσιών διαμέσου των συνόρων των δυο κρατών.

Η ποσότητα της μεθαμφεταμίνης εντοπίστηκε στη Λος Μότσις, στην πολιτεία Σιναλόα (βορειοδυτικά), στο εσωτερικό δεκάδων συσκευασμένων βαρελιών και δοχείων. Άνδρας συνελήφθη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συμπλήρωσε ο υπουργός Ασφαλείας Όμαρ Γκαρσία Χάρφους.

Personal de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico realizaron una operación en Los Mochis, Sinaloa, donde detuvieron a una persona y aseguraron 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida, además de precursores químicos, vehículos, cargadores y municiones.

Este aseguramiento… pic.twitter.com/GHEcq6fdv4 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 22, 2026

Συγκρούσεις ανάμεσα σε αντίπαλες φράξιες του καρτέλ Σιναλόα μαίνονται από το 2024 στην ομώνυμη πολιτεία, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί το καρτέλ Σιναλόα πως διακινεί φαιντανύλη προς τις ΗΠΑ, όπου το συνθετικό οπιοειδές αυτό προκαλεί δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση σε ετήσια βάση τα τελευταία χρόνια, πυροδοτώντας εντάσεις στις διμερείς σχέσεις με το Μεξικό.

Ο ιδρυτής κι ως πριν μερικά χρόνια ηγέτης του συγκεκριμένου καρτέλ, ο Χοακίν Γκουσμάν, γνωστός επίσης ως «Ελ Τσάπο», εκτίει το τρέχον διάστημα ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ.