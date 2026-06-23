Δύο διαφορετικές τάσεις καταγράφει η εικόνα της αγοράς ακινήτων τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Οι εισπράξεις από τον φόρο μεταβίβασης κατέγραψαν πτώση, αντανακλώντας επιβράδυνση στις αγοραπωλησίες, ενώ στον αντίποδα οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κληρονομιές διατήρησαν ανοδική πορεία, επιβεβαιώνοντας ότι η μεταβίβαση περιουσίας εντός της οικογένειας εξακολουθεί να αποτελεί την κυρίαρχη επιλογή για χιλιάδες φορολογούμενους.

Ειδικότερα, τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων διαμορφώθηκαν τον Απρίλιο στα 44,33 εκατ. ευρώ, έναντι 49,73 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022, καταγράφοντας μείωση 10,86%.

Τη μεγαλύτερη υποχώρηση παρουσίασαν οι μεταβιβάσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων, όπου οι εισπράξεις περιορίστηκαν στα 7,02 εκατ. ευρώ από 9,81 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση άνω του 28%. Στις αγοραπωλησίες οικοδομών, τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης ανήλθαν σε 37,30 εκατ. ευρώ, έναντι 39,92 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, παρουσιάζοντας μείωση 6,6%.

Αντίθετα, οι γονικές παροχές και οι δωρεές συνέχισαν να κινούνται ανοδικά, καθώς το υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ εξακολουθεί να λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για τη μεταβίβαση περιουσίας από γονείς και παππούδες προς τα παιδιά και τα εγγόνια τους.

Οι εισπράξεις από φόρους και τέλη σε γονικές παροχές και δωρεές αυξήθηκαν κατά 11,3%, φθάνοντας τα 5,03 εκατ. ευρώ από 4,52 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2022. Στις κληρονομιές, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 15,15 εκατ. ευρώ, έναντι 15,08 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,5%.

Συνολικά, οι εισπράξεις από δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές ανήλθαν στα 20,18 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 3% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Η εικόνα στο 4μηνο

Παρά την υποχώρηση του Απριλίου, η εικόνα στο πρώτο τετράμηνο του έτους παραμένει θετική για τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης. Οι συνολικές εισπράξεις ανήλθαν στα 193,71 εκατ. ευρώ, έναντι 180,58 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022, καταγράφοντας αύξηση 7,27%.

Η ενίσχυση προήλθε κυρίως από τις αγοραπωλησίες οικοδομών, όπου τα έσοδα έφθασαν τα 162,83 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,73% σε σχέση με τα 149,76 εκατ. ευρώ του περσινού τετραμήνου. Αντίθετα, στις μεταβιβάσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων, οι εισπράξεις παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες, στα 30,88 εκατ. ευρώ από 30,82 εκατ. ευρώ.

Ανοδική ήταν και η πορεία των εσόδων από γονικές παροχές και δωρεές, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 80,57 εκατ. ευρώ, έναντι 76,55 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 5,3%. Αντίθετα, τα έσοδα από τον φόρο κληρονομιών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, στα 61,86 εκατ. ευρώ από 61,45 εκατ. ευρώ.

Διασταυρώσεις

Την ίδια ώρα, η ΑΑΔΕ εντείνει τους φορολογικούς ελέγχους στην αγορά ακινήτων, προγραμματίζοντας διασταυρώσεις και ελέγχους σε συνολικά 4.820 υποθέσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται 2.000 υποθέσεις φορολογουμένων που έκαναν χρήση της απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας, 320 τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 από τις οποίες προέκυψαν επιστροφές ΕΝΦΙΑ, καθώς και 2.500 δηλώσεις μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών που αφορούν ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών.