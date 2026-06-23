Με περισσότερους τουρίστες αλλά και με εμφανή σημάδια πιο προσεκτικής κατανάλωσης εκ μέρους τους έκλεισε ο Απρίλιος για τον ελληνικό τουρισμό. Τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι η χώρα συνεχίζει να προσελκύει αυξημένο αριθμό επισκεπτών, την ώρα όμως που η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη εμφανίζει μικρή υποχώρηση σε σχέση με πέρυσι. Ειδικότερα, συνολικά, τον Απρίλιο ταξίδεψαν στην Ελλάδα 1.838.700 τουρίστες, αριθμός αυξημένος κατά 10,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η άνοδος αυτή έδωσε ώθηση και στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες κινήθηκαν 9,5% υψηλότερα, ξεπερνώντας το 1,1 δισ. ευρώ.

Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι μονοδιάστατη. Παρά την αύξηση των αφίξεων, η μέση δαπάνη ανά τουρίστα τον Απρίλιο περιορίστηκε κατά 1%, διαμορφούμενη στα 575 ευρώ. Με άλλα λόγια, ήρθαν περισσότεροι επισκέπτες, αλλά κατά μέσο όρο ξόδεψαν ελαφρώς λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Στο πρώτο τετράμηνο του έτους, πάντως, η συνολική εικόνα παραμένει σαφώς θετική. Οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 27,1%, ενώ τα τουριστικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 36,9%. Αντίθετα με την εικόνα του Απριλίου, στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου η μέση δαπάνη εμφανίζεται αυξημένη κατά 8,6%.

Η επιβράδυνση που καταγράφεται τον Απρίλιο έρχεται μετά από ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα της χρονιάς. Τον Ιανουάριο οι αφίξεις είχαν αυξηθεί κατά 33,3%, τον Φεβρουάριο κατά 44,5% και τον Μάρτιο κατά 38,1%. Ο Απρίλιος εξακολουθεί να κινείται ανοδικά, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό. Ένας από τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών είναι το διεθνές περιβάλλον ανατιμήσεων, το οποίο επιβαρύνεται και από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε τέτοιες συνθήκες, πολλοί επισκέπτες μπορεί να συνεχίζουν να ταξιδεύουν, αλλά να εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις καθημερινές τους δαπάνες.

Οι Βρετανοί επέστρεψαν δυναμικά

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν τον Απρίλιο η παρουσία των Βρετανών τουριστών. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν τις 195.000, από 127.100 τον Απρίλιο του 2025 και 90.100 τον Απρίλιο του 2024. Η αύξηση είναι εντυπωσιακή, καθώς στο πρώτο τετράμηνο οι αφίξεις Βρετανών εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 51%. Παρά την αυξημένη προσέλευση, όμως, οι Βρετανοί επισκέπτες ξόδεψαν λιγότερα ανά άτομο σε σχέση με πέρυσι. Η μέση δαπάνη τους τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στα 607 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 13,9% έναντι του περσινού Απριλίου. Η τάση αυτή δείχνει ότι η βρετανική αγορά παραμένει κρίσιμη για τον ελληνικό τουρισμό, αλλά ταυτόχρονα γίνεται πιο ευαίσθητη στο κόστος. Οι ταξιδιώτες έρχονται περισσότεροι, όμως φαίνεται να υπολογίζουν πιο προσεκτικά το συνολικό budget των διακοπών τους.

Ιταλοί και Γάλλοι κινήθηκαν ανοδικά

Θετική ήταν και η εικόνα από την ιταλική αγορά. Τον Απρίλιο επισκέφθηκαν την Ελλάδα 81.600 Ιταλοί τουρίστες, αριθμός αυξημένος κατά 15,4% σε σχέση με πέρυσι. Στο τετράμηνο, η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη και φτάνει το 21,6%. Το ενδιαφέρον στοιχείο στην περίπτωση των Ιταλών είναι ότι δεν αυξήθηκαν μόνο οι αφίξεις, αλλά και η μέση δαπάνη. Τον Απρίλιο ξεπέρασε τα 555 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο άνω του 20%, ενώ στο σύνολο του πρώτου τετραμήνου η αύξηση πλησίασε το 29,5%. Ανοδικά κινήθηκε και η γαλλική αγορά, αν και με πιο ήπιους ρυθμούς. Οι αφίξεις Γάλλων τουριστών αυξήθηκαν 6,3% τον Απρίλιο και 14,1% στο τετράμηνο. Η μέση δαπάνη τους, ωστόσο, υποχώρησε κατά 4,5% τον Απρίλιο, στα 711 ευρώ, ενώ στο πρώτο τετράμηνο η μείωση ήταν οριακή, στο 1,3%.

Οι Γερμανοί παραμένουν πρώτοι σε αριθμό

Η γερμανική αγορά εξακολουθεί να έχει κεντρικό ρόλο στον ελληνικό τουρισμό. Οι Γερμανοί παρέμειναν η μεγαλύτερη ομάδα επισκεπτών τον Απρίλιο, με 237.200 αφίξεις. Στο πρώτο τετράμηνο, ο αριθμός τους έφτασε τις 534.500. Παρά τη μεγάλη παρουσία τους, η μέση δαπάνη των Γερμανών τουριστών εμφανίζεται αισθητά μειωμένη. Τον Απρίλιο η πτώση έφτασε το 23,5%, ενώ στο σύνολο του τετραμήνου διαμορφώθηκε στο 20,4%. Πρόκειται για ένα στοιχείο που δείχνει ότι ακόμη και παραδοσιακά ισχυρές αγορές για την Ελλάδα επηρεάζονται από την πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα και το αυξημένο κόστος ταξιδιών.

Συνολικά από τις χώρες της Ευρωζώνης ταξίδεψαν στην Ελλάδα 859.000 τουρίστες τον Απρίλιο, ενώ στο τετράμηνο ξεπέρασαν τα 2,3 εκατομμύρια. Η μέση δαπάνη τους τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στα 552,5 ευρώ, μειωμένη κατά 1,9% σε ετήσια βάση. Από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, η μέση δαπάνη ήταν λίγο χαμηλότερη, στα 529 ευρώ. Οι αφίξεις από αυτές τις αγορές αυξήθηκαν κατά 17,5% τον Απρίλιο και κατά 64,3% στο πρώτο τετράμηνο.

Οι Αμερικανοί ξοδεύουν τα περισσότερα

Ξεχωριστή θέση στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος έχουν οι τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Αμερικανοί εξακολουθούν να έχουν την υψηλότερη μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη, αν και και εδώ καταγράφεται υποχώρηση. Τον Απρίλιο, η μέση δαπάνη των επισκεπτών από τις ΗΠΑ κινήθηκε κοντά στα 1.000 ευρώ, από 1.108,5 ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Οι αφίξεις Αμερικανών αυξήθηκαν 2,9% τον Απρίλιο, φτάνοντας τις 155.200. Ωστόσο, στο τετράμηνο παραμένουν μειωμένες κατά 3,4% σε ετήσια βάση. Η αμερικανική αγορά θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα, καθώς οι ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ συνήθως έχουν υψηλότερο προϋπολογισμό και μεγαλύτερη συμβολή στις ταξιδιωτικές εισπράξεις. Η μικρή αύξηση του Απριλίου δείχνει θετική κίνηση, αλλά η συνολική υποχώρηση στο τετράμηνο δείχνει ότι η αγορά δεν έχει ακόμη ανακτήσει πλήρως τον ρυθμό της.