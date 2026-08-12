Το Πακιστάν καταδίκασε σήμερα επίθεση των Χούθι της Υεμένης εναντίον ενός πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα, που προκάλεσε τον θάνατο τριών Πακιστανών υπηκόων, μερικές ημέρες μετά την επισφράγιση μιας αμυντικής συμφωνίας με τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία.

Η ακτοφυλακή της Υεμένης είχε κάνει λόγο χθες, Τρίτη, για έξι θανάτους, μεταξύ των οποίων Πακιστανοί και ένας Ινδονήσιος, στην επίθεση αυτή των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών σε ένα υπόβαθρο επανάληψης των εχθροπραξιών απέναντι στην κυβέρνηση της Υεμένης που υποστηρίζεται από το Ριάντ.

«Έμαθα με μεγάλη ανησυχία αυτό το θλιβερό συμβάν», έγραψε στο X ο Πακιστανός υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο των τριών Πακιστανών και μιλώντας επίσης για έναν τραυματία.

«Το Πακιστάν καταδικάζει σθεναρά την επίθεση των Χούθι εναντίον ενός μη πολεμικού εμπορικού πλοίου», είπε.

Πρόσθεσε ότι είναι «σε επαφή με τις αρμόδιες σαουδαραβικές αρχές καθώς και με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης προκειμένου να εξασφαλίσει περισσότερες πληροφορίες» για τις περιστάσεις του συμβάντος.

Το Πακιστάν συνδέεται με τη Σαουδική Αραβία μέσω μιας αμυντικής συμφωνίας, που διευρύνθηκε την περασμένη εβδομάδα περιλαμβάνοντας και την Τουρκία. Όμως το Ισλαμαμπάντ διαδραματίζει παράλληλα ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες στην προσπάθεια να επιτευχθεί ένα τέλος με διάρκεια στον πόλεμο.

Ο υπουργός Εσωτερικών, ο Μοχσίν Νακβί, βρίσκεται αυτή την ώρα για να προσπαθήσει να επαναλάβει τις συνομιλίες.

Ορισμένοι αναλυτές διερωτώνται ως εκ τούτου κατά πόσον μπορεί η χώρα να διατηρήσει την ουδετερότητά της καθώς η σύγκρουση εμπλέκει σταδιακά νέους δρώντες στην περιοχή.

Το Ισλαμαμπάντ επιμένει για τον «καθαρά αμυντικό» χαρακτήρα της συμφωνίας του με το Ριάντ και την Άγκυρα, που προβλέπει ότι μία επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρηθεί επίθεση εναντίον και των τριών, και διαβεβαιώνει ότι «δεν έχει στόχο καμία χώρα».

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στους Χούθι και την κυβέρνηση της Υεμένης που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία επαναλήφθηκαν τον Ιούλιο, για πρώτη φορά μετά την κατάπαυση πυρός που επιτεύχθηκε μέσω διαπραγματεύσεων το 2022, σε ένα νέο στάδιο της ανάφλεξης στην περιοχή που ακολούθησε τον πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.