Αρχικά παρουσιάστηκε ως μια επικίνδυνη έφηβη ακροδεξιά εξτρεμίστρια, όμως πίσω από την υπόθεση της Ριάναν Ραντ κρυβόταν μια πολύ πιο σύνθετη και τραγική ιστορία. Η 15χρονη είχε γίνει τότε το νεότερο κορίτσι στη Βρετανία που κατηγορήθηκε για αδικήματα τρομοκρατίας, ωστόσο αργότερα αποκαλύφθηκε ότι είχε πέσει θύμα διαδικτυακής χειραγώγησης και εκμετάλλευσης από νεοναζί.

Η Ριάναν, από το Ντέρμπισαϊρ, ήταν αυτιστική και, σύμφωνα με τη μητέρα της και τους φίλους της, άρχισε σταδιακά να αλλάζει συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του lockdown. Στα σχολικά της βιβλία σχεδίαζε σβάστικες και τον Αδόλφο Χίτλερ, υποστήριζε ότι το Ολοκαύτωμα δεν συνέβη και έλεγε ότι οι Εβραίοι ελέγχουν τις τράπεζες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Η μητέρα της, Έμιλι Κάρτερ, θυμάται ότι η κόρη της άρχισε να αποκτά εμμονή με τη γερμανική ιστορία και να περνά όλο και περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο. Εκεί γνώρισε έναν άνδρα που πίστευε ότι ήταν συμμαθητής της και τον γνώριζε ως «Κρις».

Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για τον Αμερικανό νεοναζί, Κρις Κουκ, ο οποίος είχε γνωρίσει τη Ριάναν μέσω μιας διαδικτυακής ομάδας gaming και φέρεται να την προσέγγιζε και να την επηρέαζε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο Κουκ καταδικάστηκε το 2023 για τρομοκρατικά αδικήματα που συνδέονταν με σχέδια επίθεσης σε δίκτυα ηλεκτροδότησης.

«Μια μέρα κατέβηκε και μου είπε: “Ο φίλος μου ο Κρις από το σχολείο, κάνουμε αυτή την εργασία ιστορίας για τη Γερμανία”», ανέφερε η μητέρα της. «Έγινε εμμονική με τη Γερμανία, αλλά μιλούσε πολύ με αυτόν τον “Κρις”». Η Κάρτερ υποστήριξε ότι στην αρχή δεν αντιλήφθηκε τι ακριβώς συνέβαινε. Έλεγχε τον υπολογιστή της κόρης της, όμως δεν έβλεπε κάτι που να την κάνει να ανησυχήσει. «Σκεφτόμουν ότι απλώς είμαι παρανοϊκή, ότι είναι απλώς μια έφηβη», είπε.

Η σταδιακή αλλαγή στη συμπεριφορά της

Οι φίλοι της, ωστόσο, άρχισαν να βλέπουν μια διαφορετική Ριάναν. Μία φίλη της θυμάται ότι μετά την επιστροφή στο σχολείο παρατήρησε πως σχεδίαζε στους σχολικούς της φακέλους σβάστικες και εικόνες του Χίτλερ. Όταν τη ρωτούσαν, η Ριάναν προσπαθούσε να υποβαθμίσει τη συμπεριφορά της. «Έλεγε “δεν είναι κάτι σοβαρό, απλώς νομίζω ότι είναι τόσο kawaii”», δηλαδή «χαριτωμένος» στα ιαπωνικά, θυμάται η φίλη της.

Ένας άλλος φίλος ανησύχησε όταν έμαθε ότι η 14χρονη τότε Ριάναν μιλούσε διαδικτυακά με έναν ενήλικα. Της είπε ότι αυτό ήταν επικίνδυνο, όμως η φιλία τους σταδιακά διαλύθηκε και, όπως περιέγραψε, η έφηβη «άρχισε να κατρακυλά όλο και πιο γρήγορα».

Η κατάσταση σύντομα έγινε πολύ πιο σοβαρή. Η Ριάναν άρχισε να χρησιμοποιεί εφαρμογές όπως το Telegram και το Discord, όπου ήρθε σε επαφή με ακροδεξιούς εξτρεμιστές. Ένας φίλος της θυμάται την έκπληξή του όταν εκείνη του είπε ότι το Ολοκαύτωμα «δεν συνέβη» και ότι «οι Εβραίοι ελέγχουν όλες τις τράπεζες του κόσμου». «”Τι στο διάολο λες;”, της είπα. Είχε παγιδευτεί τόσο πολύ σε αυτές τις πεποιθήσεις, που πλέον δεν μπορούσες να τη λογικέψεις», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η Ριάναν είχε κατεβάσει εγχειρίδιο για την κατασκευή βόμβας, είχε εκφράσει την επιθυμία να ανατινάξει συναγωγή και είχε χαράξει μια σβάστικα στο μέτωπό της. Οι διαδικτυακοί εξτρεμιστές φέρεται να την είχαν χειραγωγήσει και να την είχαν εκμεταλλευτεί σεξουαλικά.

The making of a schoolgirl terrorist: How teenager was groomed by neo-Nazis into denying the Holocaust and fawning over Adolf Hitler during lockdown – before killing herself after being charged with terror offences https://t.co/EnrXbJ2K0u — Daily Mail US (@Daily_MailUS) August 12, 2026

Τον Οκτώβριο του 2020, αστυνομικοί της βρετανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας έκαναν έρευνα στο οικογενειακό σπίτι στο Μπόλσοβερ του Ντέρμπισαϊρ. Κατάσχεσαν ένα USB και ένα ημερολόγιο και εντόπισαν αρχεία με οδηγίες για την κατασκευή βόμβας, καθώς και ακροδεξιό υλικό. Η υπόθεση πέρασε στη συνέχεια και στη MI5. Αρχικά οι Αρχές αποφάσισαν να μην τη συλλάβουν, καθώς φοβούνταν ότι μπορεί να επιχειρούσε να αυτοκτονήσει. Η απόφαση άλλαξε όταν η Ριάναν νοσηλεύτηκε μετά την απόπειρά της να χαράξει μια σβάστικα στο μέτωπό της και κρίθηκε ότι αποτελούσε πλέον κίνδυνο και για άλλους.

Παρά τη σοβαρότητα των ευρημάτων, τον Δεκέμβριο του 2021 οι κατηγορίες εναντίον της αποσύρθηκαν, όταν το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών αναγνώρισε επίσημα ότι η έφηβη ήταν θύμα εκμετάλλευσης. Η μητέρα της επέμενε εξαρχής ότι η κόρη της ήταν ένα ευάλωτο παιδί που είχε υποστεί πλύση εγκεφάλου και θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί πρωτίστως ως θύμα.

Η Ριάναν, όμως, δεν πρόλαβε να αφήσει πίσω της όσα είχαν συμβεί. Στις 19 Μαΐου 2022, σε ηλικία μόλις 16 ετών, βρέθηκε νεκρή σε παιδική δομή φιλοξενίας στο Νότιγχαμσαϊρ.

Κατά την έρευνα για τον θάνατό της, η επικεφαλής ιατροδικαστής, Αλέξια Ντουράν, έκρινε το 2025 ότι ήταν «αναγκαίο και κατάλληλο» να διερευνηθούν και να ασκηθούν διώξεις για τα τρομοκρατικά αδικήματα. Παράλληλα, διαπίστωσε ότι υπήρξαν «χαμένες ευκαιρίες» που θα μπορούσαν ενδεχομένως να είχαν συμβάλει στη διάσωσή της, αν και δεν τις χαρακτήρισε συστημικές.

Η υπόθεση της Ριάναν αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις των κινδύνων που μπορεί να κρύβει η διαδικτυακή ριζοσπαστικοποίηση ανηλίκων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά που είναι ευάλωτα στη χειραγώγηση. Από μια έφηβη που ζωγράφιζε σβάστικες στα σχολικά της βιβλία, η ιστορία της κατέληξε να αποκαλύψει ένα πολύ ευρύτερο και πιο σκοτεινό δίκτυο διαδικτυακής εκμετάλλευσης.