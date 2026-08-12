Τουλάχιστον 153 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 243 τραυματίστηκαν το 2025 σε στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Πενταγώνου. Τα στοιχεία γνωστοποίησε Αμερικανός αξιωματούχος, αποτυπώνοντας τον ανθρώπινο απολογισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Συγκριτικά, το 2024 είχαν καταγραφεί μόλις δύο νεκροί και δύο τραυματίες άμαχοι σε αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με εκτίμηση του Πενταγώνου.

Αναλυτικότερα:

Έκθεση του Πενταγώνου που υποβλήθηκε στο Κογκρέσο και δημοσιοποιήθηκε από αμερικανικά ΜΜΕ ανέφερε πως το σύνολο των νεκρών και των τραυματιών μεταξύ των αμάχων που καταγράφηκαν το 2025 οφείλονταν σε τρία πλήγματα των ΗΠΑ στην Υεμένη.

Η έκθεση του Πενταγώνου ανέφερε πως το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») είχε εκτιμήσει ότι τα τρία πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2025 στην Υεμένη «το πιο πιθανό» είναι πως έβλαψαν αμάχους.

Η έκθεση του Πενταγώνου ανέφερε επίσης πως μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, σημειώθηκαν άλλα 15 περιστατικά στην Υεμένη τα οποία αποτιμά αυτήν την ώρα η CENTCOM αποκρινόμενη σε αναφορές μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Ο στρατός των ΗΠΑ λέει ότι έχει στόχο να μειώσει τις δυνατότητες των υποστηριζόμενων από το Ιράν μαχητών Χούθι στην Υεμένη.

Η έκθεση του Πενταγώνου δεν περιλάμβανε τυχόν απώλειες από πλήγματα των ΗΠΑ στην Καραϊβική και τον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Η έκθεση ανέφερε ότι έως την 1η Φεβρουαρίου 2026, η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ εκτίμησε πως «δεν υπήρξαν περιστατικά κατά τα οποία απώλειες αμάχων είναι πιθανό να έχουν προκληθεί από στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή ευθύνης της USSOUTHCOM το 2025».

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει πλήξει πλοία τα οποία κατηγορεί ότι μεταφέρουν ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό, χαρακτηρίζοντας τους στόχους της «ναρκοτρομοκράτες».

Τα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ σε πλοία σαν κι αυτά έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους από τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με απολογισμούς θανάτων που εκδίδονταν έπειτα από κάθε πλήγμα.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) και η Διεθνής Αμνηστία θεωρούν πως τα πλήγματα αυτά συνιστούν παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις. Η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών θεωρεί πως οι δηλώσεις της διοίκησης Τραμπ κατά αυτών των στόχων είναι «ατεκμηρίωτοι ισχυρισμοί που επισείουν τον φόβο», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται το Reuters.