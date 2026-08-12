Ο Πεπ Τσαβαρία αποτελεί και επίσημα ποδοσφαιριστή της Τσέλσι, με τον Ισπανό αριστερό μπακ να υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την ομάδα του Λονδίνου.

Ο 27χρονος αμυντικός αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Ράγιο Βαγιεκάνο και είχε εξελιχθεί σε βασικό μεταγραφικό στόχο του Τσάμπι Αλόνσο.

Η επιθυμία του Ισπανού τεχνικού έγινε τελικά πραγματικότητα, καθώς ο Τσαβαρία θα συνεχίσει την καριέρα του στους «μπλε» μέχρι το 2030.