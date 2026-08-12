Η πρώτη θητεία του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης χαρακτηρίστηκε από μεγάλες επιτυχίες, αλλά και έντονες συγκρούσεις, με τη σχέση του Πορτογάλου τεχνικού με αρκετούς ποδοσφαιριστές να περνά από πολλές διακυμάνσεις. Το νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του επαναφέρει στο προσκήνιο όσα συνέβησαν στη Μαδρίτη, με τον Ίκερ Κασίγιας και τον Σάμι Κεντίρα να μιλούν ανοιχτά για την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στα αποδυτήρια.

Ο Μουρίνιο, αναφερόμενος στην πρώτη του επαφή με τον Κασίγιας, τον οποίο αρχικά θεωρούσε αρχηγό και κορυφαίο παίκτη της ομάδας, περιγράφει έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας από αυτόν που ο ίδιος ήθελε να επιβάλει.

«Σε ψυχολογικό επίπεδο, βρίσκονταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το πρώτο πράγμα που μου είπε εκείνος (ο Κασίγιας) ήταν: “Ήρθα να ζητήσω περισσότερες ημέρες άδειας για τους παίκτες της εθνικής ομάδας”.»

Όπως ανέφερε ο Πορτογάλος, στη συνέχεια ο Κασίγιας του ζήτησε να μεταθέσει την ώρα της προπόνησης λόγω της κίνησης στη Μαδρίτη, ενώ ακολούθησε και αίτημα να μην πηγαίνουν οι παίκτες στο ξενοδοχείο πριν από τους αγώνες. «Κατάλαβα ότι τους είχαν κακομάθει», ήταν το συμπέρασμα του Μουρίνιο.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο περίπλοκη όταν ο Κασίγιας προσπάθησε να εκτονώσει την ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ και της Μπαρτσελόνα. Ως αρχηγός της εθνικής Ισπανίας, ο τερματοφύλακας θέλησε να διατηρήσει τις ισορροπίες ανάμεσα σε παίκτες που ήταν συμπαίκτες με την εθνική, αλλά αντίπαλοι σε συλλογικό επίπεδο.

«Ήταν μια περίπλοκη κατάσταση, γιατί ήσουν αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης και ταυτόχρονα αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας. Αντιμετώπιζες συμπαίκτες σου, οι οποίοι στο γήπεδο ήταν αντίπαλοί σου, αλλά στην εθνική ομάδα γίνονταν ξανά συμπαίκτες σου. Δεν μου άρεσε να βλέπω αυτή την κατάσταση και το είπα στον προπονητή», εξήγησε ο Κασίγιας.

Ο Μουρίνιο, ωστόσο, είχε διαφορετική άποψη για την κατάσταση και δεν έκρυψε την ενόχλησή του. «Αυτό είναι ένα Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης. Όταν βρίσκεστε στην εθνική ομάδα, μπορείτε να φιλιέστε, αλλά όχι τώρα. Αυτό είναι πόλεμος. Υπάρχουν πράγματα που δεν αποδέχομαι και δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτώ. Όταν κάποιος δεν με σέβεται, τότε υπάρχει πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σχέση των δύο ανδρών επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο και η απόφαση του Μουρίνιο να αφήσει αργότερα τον Κασίγιας στον πάγκο αποτέλεσε σημείο καμπής. Ο Σάμι Κεντίρα περιγράφει με ιδιαίτερα έντονο τρόπο το κλίμα που είχε δημιουργηθεί.

«Ο Ίκερ ήταν θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και ιδιαίτερα αγαπητός από τους φιλάθλους. Ο Μουρίνιο τον άφησε στον πάγκο, δεν του μιλούσε και μιλούσε αρνητικά για εκείνον στα μέσα ενημέρωσης… Τα αποδυτήρια μετατράπηκαν σε κόλαση».

Σύμφωνα με τον Κεντίρα, η κρίση δεν περιορίστηκε στη σχέση Μουρίνιο – Κασίγιας. «Μετά από αυτό, η σχέση του Ζοσέ με αρκετούς ποδοσφαιριστές, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και οι Ισπανοί παίκτες, διαλύθηκε. Και αυτοί οι ποδοσφαιριστές ήταν πολύ σημαντικοί για το κλίμα στα αποδυτήρια, το οποίο είχε πλέον δηλητηριαστεί», ανέφερε.

Ο ίδιος ο Μουρίνιο, πάντως, είχε αναγνωρίσει προς το τέλος της παρουσίας του στη Μαδρίτη ότι η συνεργασία είχε φτάσει στα όριά της. «Νομίζω ότι οι παίκτες είχαν κουραστεί από εμένα ως προπονητή, αλλά κι εγώ είχα κουραστεί από εκείνους. Δεν είχαν κουραστεί μόνο αυτοί από εμένα, είχα κουραστεί κι εγώ από τους παίκτες, αλλά και από τα Μέσα. Ήθελα να φύγω. Ένιωθα ότι ο κύκλος μου είχε κλείσει».

Έτσι, μέσα από τις μαρτυρίες των πρωταγωνιστών, το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα της εποχής Μουρίνιο στη Ρεάλ, αποτυπώνοντας πώς μια σχέση που ξεκίνησε με αμοιβαίο σεβασμό οδηγήθηκε σταδιακά σε βαθιά ρήξη και επηρέασε ολόκληρο το εσωτερικό της ομάδας.