Ο Κολομβιανός άσος της Παλμέιρας έδειξε έμπρακτα την αλληλεγγύη του στους πληγέντες από τον ισχυρό σεισμό, προσφέροντας αεροσκάφος για τη μεταφορά ιατρικού προσωπικού και υγειονομικού υλικού.

Ο Τζον Αρίας, μαζί με τη σύζυγό του, Αλεχάντρα Αγιάλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες που επλήγησαν από τον σεισμό και μίλησε για τις καταστροφές που προκλήθηκαν σε σπίτια και υποδομές.

Το αεροσκάφος θα μεταφέρει επαγγελματίες υγείας και απαραίτητα ιατρικά εφόδια στο Κιμπντό, την ιδιαίτερη πατρίδα του Αρίας και μία από τις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο από την ισχυρή σεισμική δόνηση.

«Είμαστε διαθέσιμοι να προσφέρουμε τη μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια που μπορούμε», ανέφερε ο 28χρονος ποδοσφαιριστής, καλώντας παράλληλα τους συμπατριώτες του να παραμείνουν ενωμένοι και να στηρίξουν τους ανθρώπους που δοκιμάζονται.

Η σύζυγός του, η οποία κατάγεται επίσης από το Κιμπντό, γνωστοποίησε ότι έχουν δημιουργηθεί τραπεζικοί λογαριασμοί σε Κολομβία και Βραζιλία, προκειμένου να συγκεντρωθούν δωρεές για τους σεισμόπληκτους.

Ο σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας, είχε επίκεντρο το Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ στην περιοχή Τσοκό και προκάλεσε ζημιές σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και δυτικής χώρας.