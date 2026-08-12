Στην αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού Αχιλλείου στην Κέρκυρα προχωρά η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), δρομολογώντας παράλληλα την ανάπλαση του προαύλιου χώρου του Ανακτόρου. Για το έργο προκηρύσσεται ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, σε συνεργασία με τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF).

Το έργο έχει ενταχθεί στα Έργα Στρατηγικής Σημασίας, με εκτιμώμενο κόστος 11,52 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΕΤΑΔ. Αφορά στην απόδοση του συγκροτήματος του Αχιλλείου σε σύγχρονη μουσειακή λειτουργία και περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του Ανακτόρου και του Θυρωρείου, καθώς και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του ορίζεται σε 28 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Τον διαγωνισμό διενεργεί η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, η οποία ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα της ΕΤΑΔ, ως Δικαιούχου του έργου. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ, έως τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Το Αχίλλειο στη νέα εποχή

Η συμβολή του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου είναι καθοριστική για την προώθηση και υλοποίηση ενός σύνθετου έργου ιδιαίτερης πολιτιστικής και αναπτυξιακής σημασίας, όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή της η ΕΤΑΔ.

Ειδικότερα, προβλέπονται:

η ολοκλήρωση των αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στο Ανάκτορο,

επεμβάσεις για την αποκατάσταση της στατικής του επάρκειας σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές,

η ολοκλήρωση των εργασιών στο Θυρωρείο και των υποδομών και δικτύων του συγκροτήματος, καθώς και

η ανάπλαση του προαύλιου χώρου.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης την εγκατάσταση του απαραίτητου φωτισμού, την προμήθεια και τοποθέτηση μουσειακών κατασκευών και εξειδικευμένες εργασίες συντήρησης.

Ο διαγωνισμός, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, αποτελεί κομβικό βήμα στον συνολικό σχεδιασμό της ΕΤΑΔ για την ανάδειξη και επανενεργοποίηση του Αχιλλείου, με στόχο να αναδειχθεί εκ νέου η ιστορική και αρχιτεκτονική σημασία του.

Στην περίπτωση του Αχιλλείου, ο σχεδιασμός συνδυάζει την προστασία και αποκατάσταση του μνημείου, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και της μουσειακής λειτουργίας και την αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη, ώστε το μνημείο να ενισχύσει τον ρόλο του ως σημαντικός πολιτιστικός προορισμός της Κέρκυρας και της χώρας.

Με την προκήρυξη του διαγωνισμού, η ΕΤΑΔ περνά πλέον, από την ωρίμαση, στην υλοποίηση της επόμενης φάσης του έργου, επενδύοντας ίδιους πόρους για τη διαφύλαξη και ανάδειξη ενός εμβληματικού ακινήτου της δημόσιας περιουσίας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη σύγχρονη και βιώσιμη λειτουργία του σε βάθος χρόνου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.