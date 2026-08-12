Η Μπαρτσελόνα ανεβάζει τον πήχη για την απόκτηση του Ρόδρι, καταθέτοντας νέα πρόταση ύψους 55 εκατ. ευρώ στη Μάντσεστερ Σίτι, σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς.

Ο Ισπανός μέσος αποτελεί τον βασικό μεταγραφικό στόχο των Καταλανών, οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν στην απόκτησή του μετά και την εξαιρετική παρουσία του στο Μουντιάλ 2026, όπου αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης.

Από την πλευρά του, ο Ρόδρι φέρεται θετικός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει στη Βαρκελώνη, έχοντας μάλιστα απορρίψει την προοπτική να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως αναφέρει ο Τζέικομπς, η νέα πρόταση της Μπαρτσελόνα ανέρχεται στα 55 εκατ. ευρώ και οι διαπραγματεύσεις με τη Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζονται σε θετικό κλίμα.