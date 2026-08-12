Τρεις ανήλικοι αλλοδαποί, ηλικίας από 15 έως 17 ετών, συνελήφθησαν το βράδυ της Τρίτης 11 Αυγούστου στην Κω, κατηγορούμενοι για κλοπή κατά συναυτουργία. Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις ανήλικοι κατηγορούνται ότι «στις 9 και 10 Αυγούστου αφαίρεσαν δύο ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα».

Τα δύο οχήματα εντοπίστηκαν από τις αστυνομικές αρχές, κατασχέθηκαν και στη συνέχεια αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους τους.

Κατά τη διάρκεια του εντοπισμού των ανηλίκων, ο ένας από τους δύο 17χρονους φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά στους αστυνομικούς και να επιτέθηκε εναντίον τους, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει και κατηγορία για βία κατά υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν και οι μητέρες των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.