Ζόρια για Μεντιλίμπαρ

Σε πιο δύσκολη θέση από ποτέ βρίσκεται ο Μεντιλίμπαρ από την ημέρα που ανέλαβε τον Ολυμπιακό. Από την περσινή σεζόν ακόμη, άνθρωποι που είναι κοντά στον Μαρινάκη υποστήριζαν ότι πρέπει να τεθεί θέμα προπονητή. Ο πρόεδρος δεν τους άκουσε και συνέχισε να στηρίζει τον Ισπανό, όπως κάνει και τώρα. Αν δεν τον στήριζε άλλωστε δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να κάνει τόσες αλλαγές στο ρόστερ με στόχο την ενίσχυσή του. Ο «Μέντι» όμως χάνει πόντους όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και με τις δηλώσεις του, οι οποίες έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια σε ένα μεγάλο κομμάτι των οπαδών. Δεν νοείται να έχεις αποκλειστεί από τη Ναϊμέγκεν και να λες πως δεν τρέχει και τίποτα γιατί ήταν εξασφαλισμένη η League Phase του Europa League.

Το ίδιο πράγμα συνέχεια

Το κακό για τον Ολυμπιακό είναι πως με τον Μεντιλίμπαρ έχουν αρχίσει να απορούν και κάποιοι από τους παίκτες. Το να μην υπάρχει άλλος τρόπος παιχνιδιού δηλαδή και να πρέπει συνεχώς ο τερματοφύλακας ή ο στόπερ να ψάχνει με βαθιά μπαλιά τον σέντερ φορ, δεν είναι και ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος παιχνιδιού στο σημερινό ποδόσφαιρο. Οι παίκτες βλέπουν ότι ο Ισπανός δεν έχει κάποιο άλλο σχέδιο ή ότι δεν το εμπιστεύεται και αυτό έχει ως συνέπεια να χάνουν κι αυτοί σιγά-σιγά την εμπιστοσύνη στον προπονητή τους και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Το καλό τουλάχιστον, αν υπάρχει κάτι καλό μέσα σε αυτή την κατάσταση, είναι πως δεν θα χρειαστούν προκριματικά για την είσοδο στη League Phase του Europa League, άρα υπάρχει χρόνος για να γίνουν με ηρεμία οι υπόλοιπες μεταγραφές.

Δικαιώθηκε ο Μπενίτεθ

Ο Παναθηναϊκός πήρε, έστω στην παράταση, την πρόκριση επί της ΤΣΣΚΑ 1948 και ο Κοτσόλης συνεχίζει για άλλες δύο μεταγραφές, τουλάχιστον. Οι πράσινοι έχουν ήδη κάνει εννιά, θα κάνουν άλλες 2-3 και κάπως έτσι θα δικαιωθεί, όσο κι αν δεν θέλουν να το παραδεχθούν στην ΠΑΕ, ο Μπενίτεθ, ο οποίος είχε πει στον Αλαφούζο ότι θα πρέπει να αποκτηθούν 11 παίκτες το καλοκαίρι. Αυτό είχε προκαλέσει αντιδράσεις τότε και υπήρχαν επικριτικά σχόλια και άρθρα για τον Ισπανό, αφού είχε παρθεί η απόφαση για απόλυση και έπρεπε να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα. Και τελικά απολύθηκε και ο Παναθηναϊκός κάνει όσες μεταγραφές είχε πει ο Μπενίτεθ ότι χρειάζονται.

Ίδιοι στόχοι

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις δικές του μεταγραφές κλείνοντας τον Ντρκούσιτς που ήταν στόχος και πέρυσι. Και δεν είναι η μόνη τέτοια περίπτωση. Ο Χατζηδιάκος επίσης ήταν στόχος και πέρυσι, όπως και ο Γιαννούλης. Με λίγα λόγια, οι μισές μεταγραφές σχεδόν που έχουν κάνει οι Βιεϊρίνια και Μάτος, είναι παίκτες που αποτελούσαν στόχος και πριν αναλάβουν οι ίδιοι. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, στο κάτω-κάτω αν ένας παίκτης κρίνεται απαραίτητος για την ομάδα, καλό είναι να αποκτάται. Από την άλλη, όμως, δεν γίνεται να κινούνται με βάση το ποιους ήθελαν οι προηγούμενοι. Θα πρέπει να έχουν και τις δικές τους προτάσεις.

Απογοητευμένος ο Μπαρτζώκας

Στις 24 Αυγούστου αρχίζει η προετοιμασία του μπασκετικού Ολυμπιακού και όλοι περιμένουν να δουν τη στάση του Γουόκαπ. Ποιο θα είναι το κλίμα; Πώς θα τον υποδεχθούν συμπαίκτες και προπονητικό τιμ; Θα παρουσιαστεί ο παίκτης ή θα έχουμε… άλλα; Ο Μπαρτζώκας πάντως είναι απογοητευμένος από τη στάση που έχει κρατήσει ο Τεξανός γκαρντ σε ό,τι αφορά το συμβόλαιό του, καθώς ο ίδιος τον έχει στηρίξει όσο κανείς και είχε κάθε καλή διάθεση να συνεχίσει να το κάνει. Αν δει όμως ότι ο Γουόκαπ έχει αλλού το μυαλό του, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να συναινέσει στην παραχώρησή του. Δεν πρόκειται να ρισκάρει τίποτα σε ό,τι αφορά το κλίμα της ομάδας για κανέναν παίκτη.

Θα συνεχίσει να το ψάχνει

Η απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της Κρίσταλ Πάλας για ένα πανό έχει ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάποιοι ισχυρίζονται πως πρόκειται για ένα θέμα που αφορά την ευρύτερη οικογένεια του Ολυμπιακού. Ήταν ένα πανό που είχε προκαλέσει την παρέμβαση ακόμη και της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και τώρα θα ασχοληθεί με το θέμα και η δικαιοσύνη και θα δούμε ποια θα είναι η απόφασή της. Ο Μαρινάκης πάντως θα συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα, μέχρι να βρει πώς και γιατί οι οπαδοί της Κρίσταλ Πάλας αποφάσισαν να ανεβάσουν τέτοιο πανό.