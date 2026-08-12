Πετρελαιοκηλίδα από το προσαραγμένο στον Κόλπο του Ομάν τάνκερ Caroline Bezengi αρχίζει να φτάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, στις ακτές του Ομάν, ανακοίνωσε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός.

«Το πετρέλαιο παρασύρεται προς τα ανοικτά νοτιοανατολικά του νησιού Αλ-Κιμπλίγια, ενώ ποσότητα πετρελαίου έχει αρχίσει να φτάνει στις ακτές της ενδοχώρας. Έχει τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων», δήλωσε εκπρόσωπος του οργανισμού του ΟΗΕ.

Το πετρέλαιο που διαρρέει από το καθηλωμένο κοντά σε προστατευόμενη φυσική περιοχή του Ομάν δεξαμενόπλοιο καλύπτει έκταση 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ανακοίνωσε προχθές Δευτέρα η κυβέρνηση του Ομάν.