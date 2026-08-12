Με έναν σκληρό αποκλεισμό ξεκίνησε η σεζόν για τον Ολυμπιακό και την απώλεια ενός βασικού στόχου, καθώς η διοίκηση είχε ζητήσει η ομάδα να βρεθεί στο Champions League, κάτι που τελικά δεν θα γίνει. Οι ευθύνες βαραίνουν άπαντες, Τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τη διοίκηση και φυσικά τους παίκτες.

Ο Ολυμπιακός όμως το επόμενο διάστημα φορτσάρει για να κλείσει ποιοτικές και ακριβές μεταγραφές, που θα έρθουν για να αλλάξουν την εικόνα της ομάδας. Η διοίκηση προχωράει άμεσα σε μεταγραφές με στόχο την αναβάθμιση του ρόστερ. Ποιοι έρχονται και οι αποχωρήσεις-έκπληξη!

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