Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν δύο διαγωνιζόμενες στα καλλιστεία Miss Universe Canada, όταν εμφανίστηκαν στη σκηνή με ενδυμασίες εμπνευσμένες από τον πολιτισμό των αυτόχθονων λαών του Καναδά. Μάλιστα, η επιλογή τους καταγγέλθηκε ως «πολιτιστική οικειοποίηση» από πρώην νικήτρια του διαγωνισμού, η οποία ήταν η πρώτη αυτόχθονη γυναίκα που κατέκτησε τον τίτλο.

Η Καρίσα Χάβερκαμπ και η Τζάσλιν Κέιλι φόρεσαν τις επίμαχες ενδυμασίες κατά τη διάρκεια του τμήματος «εθνικής ενδυμασίας» του διαγωνισμού, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Αυγούστου στο Γουίντσορ του Οντάριο.

Η Χάβερκαμπ εμφανίστηκε φορώντας ένα εντυπωσιακό φτερωτό κάλυμμα κεφαλής, το οποίο συνδέεται παραδοσιακά με σεβαστούς ηγέτες αυτόχθονων κοινοτήτων στη Βόρεια Αμερική. Στο πρόσωπό της είχε επίσης ζωγραφισμένο ένα κόκκινο αποτύπωμα παλάμης, σύμβολο που συνδέεται με το κίνημα για τις αγνοούμενες και δολοφονημένες αυτόχθονες γυναίκες και κορίτσια.

Η Κέιλι επέλεξε μια εμφάνιση με την ονομασία «Arctic Beauty», η οποία περιλάμβανε φόρεμα κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από γούνα, μπότες από γούνα γνωστές ως mukluks και δύο πλεξούδες.

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HUGE controversy as Miss Universe Canada contestants wore Native regalia to honour Canadian history



Question: Are there any European cultural items/inventions that are sacred and no one else can wear or use, or nah? pic.twitter.com/X7a7R3GP0P — Tablesalt 🇨🇦🇺🇸 (@Tablesalt13) August 11, 2026

Η εμφάνιση των δύο γυναικών προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Άσλεϊ Κάλινγκμπουλ, η οποία το 2024 έγινε η πρώτη αυτόχθονη γυναίκα που κέρδισε τον τίτλο Miss Universe Canada. Η γυναίκα από την κοινότητα Enoch Cree Nation, που ανήκει στους Plains Cree, συμμετείχε ως συμπαρουσιάστρια στον τελικό του διαγωνισμού και διέκοψε τον συνάδελφό της για να αναφερθεί δημόσια στο ζήτημα.

«Μερικές φορές γίνονται λάθη. Είναι 2026. Θα έπρεπε να γνωρίζουμε καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά στη σκηνή. «Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ένα μέρος της συμφιλίωσης είναι να εκπαιδευόμαστε, να μαθαίνουμε, να κατανοούμε και να προχωράμε από αυτά τα πράγματα με έναν καλό τρόπο», πρόσθεσε.

Η Κάλινγκμπουλ αποκάλυψε ότι σοκαρίστηκε όταν είδε τις συγκεκριμένες εμφανίσεις. «Αυτό δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι συνέβαινε αυτό», δήλωσε. «Ποιος το επέτρεψε αυτό; Ποιος το ενέκρινε; Οτιδήποτε παραδοσιακό ή ιερό δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται. Ήμουν πραγματικά πολύ αναστατωμένη».

Η ίδια επικοινώνησε με τους διοργανωτές προκειμένου να εκφράσει την έντονη διαφωνία της. «Ένιωσα ότι ταυτόχρονα τους εκπαίδευα και τους έκανα έντονη κριτική, γιατί έπρεπε να καταλάβουν πόσο σοβαρό ήταν αυτό και πόσο επηρεάζει άλλους ανθρώπους», ανέφερε.

Ο διαγωνισμός περιγράφει το συγκεκριμένο τμήμα ως «γιορτή του καναδικού πολιτισμού και της κληρονομιάς, σε συνδυασμό με τη δημιουργικότητα». Ωστόσο, μετά τις αντιδράσεις, οι διοργανωτές ζήτησαν συγγνώμη.

«Αν κάποια ενδυμασία προκάλεσε προσβολή, πόνο ή παρεξήγηση, θέλουμε να γνωρίζετε ότι αυτό δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μας», ανέφερε το Miss Universe Canada. Η διοργάνωση ανακοίνωσε επίσης ότι θα δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο «Οδηγό Ενδυμασιών», με σαφέστερους κανόνες για τις μελλοντικές διοργανώσεις, ενώ ευχαρίστησε την Κάλινγκμπουλ για την καθοδήγηση και τις συμβουλές της.

Η ίδια απάντησε μέσω Facebook με ξεκάθαρο μήνυμα: «Η πολιτιστική οικειοποίηση ΔΕΝ είναι αποδεκτή».

Η Χάβερκαμπ ζήτησε επίσης συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι η εμφάνισή της προκάλεσε πόνο και προσβολή σε μέλη των αυτόχθονων κοινοτήτων. Η Κέιλι δήλωσε από την πλευρά της ότι δεν είχε ποτέ πρόθεση να προσβάλει ή να παραποιήσει τον πολιτισμό των αυτόχθονων λαών, αλλά ήθελε να αναγνωρίσει και να τιμήσει έναν από τους Πρώτους Λαούς του Καναδά.

Η Κάλινγκμπουλ έχει πλέον προσκληθεί να αναλάβει επίσημο ρόλο συνδέσμου για το τμήμα εθνικής ενδυμασίας στους επόμενους διαγωνισμούς.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που το Miss Universe Canada βρίσκεται αντιμέτωπο με παρόμοιες αντιδράσεις. Το 2015, η διαγωνιζόμενη Πάολα Νούνιεθ Βαλντές είχε προκαλέσει αντιδράσεις φορώντας μια ενδυμασία που παρέπεμπε σε τοτέμ. Τότε η διοργάνωση είχε χαρακτηρίσει το περιστατικό «παρεξήγηση», υποστηρίζοντας ότι η εμφάνιση είχε ως στόχο να εκπροσωπήσει τη Δομινικανή κληρονομιά της, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.