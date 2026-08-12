Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει καταλήξει σε συμφωνία με τη Ζενίτ για την απόκτηση του 26χρονου διεθνούς στόπερ με τη μορφή μονοετούς δανεισμού. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ κινήθηκαν άμεσα τις τελευταίες ώρες και κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη συμφωνία με τη ρωσική ομάδα.

Ο Ντρκούσιτς αναμένεται να φτάσει στις 08:45 το πρωί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», μέσω Κωνσταντινούπολης. Στη συνέχεια θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, θα υπογράψει το συμβόλαιό του.

Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ σκοπεύει να τον δηλώσει άμεσα στην ευρωπαϊκή λίστα για τα προκριματικά των playoffs του Europa League ή του Conference League, ανάλογα με το αποτέλεσμα της αναμέτρησης στις Βρυξέλλες το βράδυ της Πέμπτης (13/8).

Εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία, ο Ντρκούσιτς θα αποτελέσει την έκτη καλοκαιρινή μεταγραφή του Δικεφάλου και θα ενισχύσει σημαντικά το κέντρο της άμυνας, πλαισιώνοντας τους Μιχαηλίδη, Ελυσάιοντο, Χατζηδιάκο και Μπαταούλα.