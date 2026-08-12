Την υπερασπιστική γραμμή της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της τράπεζας Marfin ανέλυσε ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης, λίγες ώρες μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτησή της. Η 46χρονη απολογήθηκε στην 3η τακτική ανακρίτρια και στη συνέχεια κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Παπαδάκης επέμεινε ότι η γυναίκα που εκπροσωπεί δεν εμφανίζεται στις φωτογραφίες της δικογραφίας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να συνδεθεί με τη φονική επίθεση στη Marfin στις 5 Μαΐου 2010.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο απολογητικό υπόμνημα των 37 σελίδων που κατέθεσε η 46χρονη, μέσω του οποίου αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην υπόθεση.

Τα δύο βασικά επιχειρήματα της υπεράσπισης

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαδάκης, η υπεράσπιση στηρίζεται σε δύο βασικά σημεία. Το πρώτο αφορά την προηγούμενη εξέταση των ίδιων φωτογραφιών και την έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί το 2022.

«Πρώτον, ότι με τις ίδιες φωτογραφίες της κατηγορουμένης που είχαν συγκριθεί με τις ίδιες φωτογραφίες της Marfin που εικονίζουν διάφορα πρόσωπα, το 2022 και ενώ η έρευνα είχε ανακινηθεί πάλι από μία ανώνυμη καταγγελία σε βάρος της κατηγορουμένης της ιδίας και άλλων προσώπων, είχε καταλήξει σε αρνητικό συμπέρασμα. Η αστυνομία είχε πει ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση και η εισαγγελέας είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, για να επανέλθει μία υπόθεση που έχει αρχειοθετηθεί απαιτούνται νέα και σημαντικά στοιχεία. «Για να ανασυρθεί μία υπόθεση από το αρχείο και να καμφθεί το λεγόμενο οιονεί δεδικασμένο, απαιτείται η συνδρομή νέων σοβαρών στοιχείων», προσέθεσε και σημείωσε ότι «τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν».

Ο δικηγόρος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανώνυμη επιστολή που αποτέλεσε, όπως είπε, ένα από τα στοιχεία της νέας έρευνας. «Υπάρχει μία ανώνυμη ηλεκτρονική επιστολή, η οποία αορίστως ενοχοποιεί καμιά δεκαριά ονόματα που γράφει εκεί πέρα, μεταξύ των οποίων και της πελάτισσάς μου, που έπρεπε να έχει εξιχνιαστεί ήδη από την αρχή ποιος είναι ο συντάκτης της».

Η νέα σύγκριση των φωτογραφιών

Ο κ. Παπαδάκης υποστήριξε επίσης ότι, παρά το γεγονός πως η προηγούμενη έρευνα είχε καταλήξει στο αρχείο, πραγματοποιήθηκε εκ νέου συγκριτική εξέταση των ίδιων φωτογραφιών από την αστυνομία.

Όπως ανέφερε, το νέο αποτέλεσμα δεν ήταν ταυτοποίηση, αλλά χαρακτηρίστηκε ως «περιορισμένη στήριξη ομοιότητας», δηλαδή η πέμπτη βαθμίδα της σχετικής αξιολόγησης.

«Η πρώτη είναι το άριστα, η ταυτοποίηση και οι επόμενες βαθμίδες είναι η πολύ ισχυρή προσομοίωση, η ισχυρή προσομοίωση, μέτρια προσομοίωση, περιορισμένη προσομοίωση. Εκεί είμαστε εμείς στην περιορισμένη προσομοίωση», εξήγησε.

Παράλληλα, ο συνήγορος ανέφερε ότι κατά την προφορική απολογία της η 46χρονη κλήθηκε να εξετάσει τις φωτογραφίες του προσώπου με το οποίο συγκρίνεται. Όπως είπε, η κατηγορούμενη εντόπισε διαφορές σε χαρακτηριστικά του προσώπου, αλλά και στη σωματοδομή.

«Η κατηγορούμενη στην προφορική της απολογία κλήθηκε να δει τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση του προσώπου με το οποίο συγκρίνεται και ανέδειξε συγκεκριμένες διαφορές στα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, όπως μύτη, μάγουλα αλλά και ύψος και βάρος».

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Παπαδάκης υποστήριξε πως τα επιχειρήματα της υπεράσπισης στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα. «Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι οι υπερασπιστικoί μας ισχυρισμοί είναι απολύτως αληθείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ήταν στην πορεία αλλά δεν συνέπεσε με τους δύο 42χρονους»

Σε ό,τι αφορά την παρουσία της 46χρονης στην πορεία εκείνης της ημέρας, ο δικηγόρος της ανέφερε ότι η ίδια παραδέχεται πως βρισκόταν στη διαδήλωση μαζί με την αδελφή της, υποστηρίζει όμως ότι είχε ήδη περάσει από το σημείο της Marfin πριν ξεκινήσουν τα επεισόδια.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδάκης, την ώρα που ξέσπασαν τα επεισόδια η 46χρονη βρισκόταν ήδη στην περιοχή της Ομόνοιας και αποχωρούσε από την πορεία.

«Η κατηγορούμενη είχε φτάσει στην Ομόνοια σχεδόν επιστρέφοντας, αποχωρώντας από την πορεία και το εικονιζόμενο άτομο δεν ταυτοποιείται μαζί της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη σχέση της 46χρονης με τους δύο 42χρονους που έχουν προφυλακιστεί για την ίδια υπόθεση. Όπως είπε, τους γνώριζε μόνο φυσιογνωμικά από παλαιότερα, λόγω της παρουσίας τους στον αναρχικό χώρο.

Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η 46χρονη «δεν συνέπεσε μαζί τους στην πορεία ούτε με κάποιον από άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στην δικογραφία ή σε παλαιότερες εκδοχές της υπόθεσης αυτής».

Ο κ. Παπαδάκης αναφέρθηκε και στη δυσκολία να ανακαλέσει κάποιος με ακρίβεια γεγονότα που συνέβησαν πριν από 16 χρόνια, ειδικά όταν πρόκειται για μια πολυπληθή διαδήλωση.

«Ξέρετε, 16 χρόνια μετά, είναι δύσκολο να θυμηθεί κάποιος σε μια διαδήλωση που πήγε και επί μία ώρα πορευόταν, ποιον είδε, πού τον είδε, πόση ώρα τον είδε, τι είπανε μετά, ποιον άλλον είδε κτλ. Από εκεί και πέρα έχει ήδη προτείνει δυο μάρτυρες που ήταν στην πορεία μαζί της και προσπαθεί να θυμηθεί και άλλους», προσέθεσε και υπογράμμισέ ότι «το βάρος της αποδείξεως, το έχει η κατηγορούσα Αρχή. Δεν το έχει η κατηγορούμενη».

«Άδικη η προσωρινή κράτηση»

Ο συνήγορος υπεράσπισης χαρακτήρισε «άδικη» την απόφαση για την προσωρινή κράτηση της 46χρονης, υποστηρίζοντας ότι η κατηγορούσα Αρχή δεν έχει ανταποκριθεί στην υποχρέωση να τεκμηριώσει την κατηγορία.

Ο ίδιος άσκησε κριτική τόσο στο ένταλμα προσωρινής κράτησης όσο και στη σχετική εισαγγελική γνωμοδότηση, υποστηρίζοντας ότι δεν απαντούν στα επιχειρήματα που προβάλλει η υπεράσπιση.

«Το παράπονό μου για το ένταλμα προσωρινής κράτησης και την αντίστοιχη γνωμοδότηση του εισαγγελέα είναι ότι πρόκειται για γενικά στερεότυπα και δεν απαντάνε σε κανένα από αυτά τα επιχειρήματα. Ήταν σαν να έχουν γραφτεί πριν από την ανακοίνωση της απόφασης και θα μπορούσαν να γράφονται για οποιονδήποτε κατηγορούμενο, γιατί δεν περιλαμβάνουν τίποτε άλλο παρά τις γενικές διατυπώσεις του νόμου περί των προϋποθέσεων υπό τις οποίες επιβάλλεται προσωρινή κράτηση», εξήγησε.

Η επιστροφή της από το Λονδίνο και η προσφυγή

Ο κ. Παπαδάκης υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχει ζήτημα κινδύνου φυγής, καθώς η 46χρονη ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, όπου μεγαλώνει ένα 5χρονο κορίτσι.

«Είναι κάτοικος και εργαζόμενη στο Λονδίνο όπου ζει με ένα 5χρονο κοριτσάκι. Μόλις πληροφορήθηκε ότι υπάρχει δίωξη εναντίον της, πήγε αμέσως στο αεροδρόμιο και πλήρωσε εισιτήριο για να έρθει στην Αθήνα με δικά της έξοδα, αλλά δυστυχώς συνελήφθη από τις αγγλικές Αρχές σε εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος. Τέθηκε στη διάθεση των Αρχών και έμεινε και 25 μέρες άσκοπα εκεί, έχει σπίτι στην Ελλάδα και κάθε άλλο παρά ύποπτη φυγής είναι».

Κλείνοντας, ο συνήγορος της 46χρονης γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, ζητώντας την επανεξέταση της απόφασης.