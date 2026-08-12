Ο αποκλεισμός από τα playoffs του Champions League αφήνει βαριά σκιά στον Ολυμπιακό, όχι μόνο εξαιτίας του αποτελέσματος, αλλά κυρίως λόγω της εικόνας που παρουσίασε απέναντι στη Ναϊμέγκεν. Στις δύο αναμετρήσεις, οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν να δείξουν ότι ήταν η καλύτερη ομάδα και, τελικά, η πρόκριση πήγε σε εκείνον που την άξιζε περισσότερο μέσα στο γήπεδο.

Η πραγματικότητα, όσο δυσάρεστη κι αν είναι, δεν αλλάζει. Ο Ολυμπιακός μένει εκτός Champions League, όμως η ευρωπαϊκή του παρουσία δεν τελειώνει εδώ. Η εξαιρετική συγκομιδή των προηγούμενων ετών του εξασφάλισε θέση στη League Phase του Europa League, γεγονός που του προσφέρει πολύτιμο χρόνο για να ανασυνταχθεί.

Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν θα αρχίσει η League Phase, μεσολαβεί περισσότερο από ένας μήνας. Ένα διάστημα στο οποίο οι «Ερυθρόλευκοι» μπορούν να δουλέψουν, να διορθώσουν αδυναμίες και, κυρίως, να στρέψουν την προσοχή τους στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και στον στόχο της κατάκτησης του 49ου τίτλου.

Ο Ολυμπιακός που εμφανίστηκε στην Ολλανδία, άλλωστε, δύσκολα θα είναι ο ίδιος που θα παρουσιαστεί έναν μήνα αργότερα. Αυτό ήταν και το μήνυμα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το παιχνίδι. Η αποτυχία στη Ναϊμέγκεν ήταν ένα ξεκάθαρο καμπανάκι και τέτοιες καταστάσεις συνήθως οδηγούν σε αποφάσεις και αλλαγές.

Η επιστροφή των Πειραιωτών από την Ολλανδία σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη μιας διαφορετικής περιόδου. Ο σύλλογος έχει ήδη περάσει στη φάση της διαχείρισης της κατάστασης, αναζητώντας λύσεις σε όλα τα επίπεδα. Η αγωνιστική εικόνα της ομάδας δεν ικανοποιεί και αυτό αφορά ακόμη και ποδοσφαιριστές που έχουν αποδείξει στο παρελθόν την αξία τους.

Το ζήτημα δεν είναι απαραίτητα η ποιότητα. Σε μια ομάδα που βρίσκεται για μεγάλο διάστημα στην κορυφή, είναι πιθανό κάποιοι παίκτες να έχουν φτάσει σε ένα σημείο κορεσμού ή να μην μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στον ίδιο βαθμό. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Ο Μεντιλίμπαρ, από την πλευρά του, δεν πρόκειται να αλλάξει την ποδοσφαιρική του ταυτότητα. Το στυλ του είναι γνωστό, όπως γνωστά είναι και τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες του. Ωστόσο, η εικόνα των τελευταίων αγώνων φαίνεται πως τον οδηγεί στην ανάγκη να επανεξετάσει ορισμένα δεδομένα, κυρίως σε επίπεδο προσώπων.

Το κλείσιμο ενός κύκλου δεν αποτελεί καταστροφή. Στον αθλητισμό είναι μια φυσιολογική διαδικασία και, όταν έρθει η στιγμή, απαιτούνται αποφάσεις. Οι επιλογές είναι συγκεκριμένες: αλλαγές στο ρόστερ, αλλαγή προπονητή ή συνδυασμός των δύο. Το κρίσιμο, όμως, δεν είναι απλώς να αλλάξεις, αλλά να γνωρίζεις τι ακριβώς πρέπει να αλλάξεις.

Στην περίπτωση του Ολυμπιακού, η απόφαση για σημαντική ανανέωση του ρόστερ είχε ληφθεί πριν ακόμη από τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν. Οι «Ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη κινηθεί με στόχο την απόκτηση έξι ποδοσφαιριστών που προορίζονται για βασικό ρόλο: δύο ακραίους αμυντικούς, δύο χαφ, έναν εξτρέμ και έναν επιθετικό.

Το γεγονός από μόνο του αποτυπώνει πως ο σχεδιασμός του καλοκαιριού δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελαν στον Πειραιά. Υπήρξαν επιλογές που δεν απέδωσαν, άλλες που δεν προχώρησαν και περιπτώσεις παικτών του υπάρχοντος ρόστερ που δεν αξιοποιήθηκαν όπως αναμενόταν.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό. Οι συζητήσεις ανάμεσα στη διοίκηση, τον προπονητή και τους ανθρώπους που συμμετέχουν στον αγωνιστικό σχεδιασμό θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της επόμενης ημέρας.

Με τον Ζοφρέ Μονκαντά να έχει πλέον τον ρόλο του υπεύθυνου για τις μεταγραφές, ο Ολυμπιακός έχει επιλέξει να κινηθεί προς μια πιο ανανεωτική κατεύθυνση. Ο προπονητής θα έχει φυσικά λόγο στις αποφάσεις, όμως ο γενικότερος προσανατολισμός δείχνει πως ο σύλλογος θέλει να φέρει νέα χαρακτηριστικά και διαφορετική ενέργεια στην ομάδα.

Ο Ολυμπιακός διαθέτει ποιότητα, ταλέντο και σημαντική πρώτη ύλη. Αυτό που χρειάζεται είναι να προσθέσει ποδοσφαιριστές έτοιμους να μπουν άμεσα στην ομάδα, να διεκδικήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο και να υπηρετήσουν το αγωνιστικό μοντέλο που έχει επιλεγεί.