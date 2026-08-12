Μια ιδιαίτερη πρόταση φέρεται να έχει καταθέσει ο Όφερ Γιανάι στον Ντένις Ρόντμαν, με στόχο να βοηθήσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ να βελτιώσει την παρουσία της στα ριμπάουντ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη αναζητά τρόπους να ενισχύσει το συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού και στράφηκε σε έναν από τους κορυφαίους ριμπάουντερ στην ιστορία του NBA.

Ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ φέρεται να έστειλε επιστολή στον παλαίμαχο σταρ του ΝΒΑ, προσκαλώντας τον στο Ισραήλ προκειμένου να μεταφέρει στους παίκτες της ομάδας τις γνώσεις και τα μυστικά που τον ανέδειξαν σε έναν από τους καλύτερους της ιστορίας στα ριμπάουντ.

Για τη συγκεκριμένη συνεργασία, η πρόταση προβλέπει αμοιβή ύψους 100.000 δολαρίων. Παράλληλα, η Χάποελ θα αναλάμβανε πλήρως τα έξοδα διαμονής και τα αεροπορικά εισιτήρια διακεκριμένης θέσης, τόσο για τον Ρόντμαν όσο και για τρία ακόμη άτομα της επιλογής του.