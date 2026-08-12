Με έναν ξεχωριστό τρόπο γιόρτασε τα 66ά γενέθλιά του ο Αντόνιο Μπαντέρας στη Μαρμπέγια, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, Νικόλ Κίμπελ. Ο διάσημος ηθοποιός βρέθηκε στο 17ο Starlite Occident Gala, όπου λίγο μετά τα μεσάνυχτα τον περίμενε μια ιδιαίτερη έκπληξη.

Ο Πλάθιντο Ντομίνγκο σηκώθηκε μπροστά στους καλεσμένους και άρχισε να τραγουδά το «Happy Birthday», με ολόκληρη την αίθουσα να συμμετέχει. Η στιγμή αποτέλεσε ένα από τα πιο συζητημένα στιγμιότυπα της βραδιάς, με τον Αντόνιο Μπαντέρας να δείχνει ιδιαίτερα συγκινημένος.

Η ιδιαίτερη κίνηση στη φιλανθρωπική δημοπρασία

Ο Αντόνιο Μπαντέρας δεν περιορίστηκε στο να δεχθεί ευχές και δώρα. Κατά τη διάρκεια της φιλανθρωπικής δημοπρασίας της βραδιάς, έβγαλε το πουκάμισο που φορούσε, το οποίο είχε διαμορφώσει ο ίδιος, και το πρόσφερε προς πώληση, προκειμένου να ενισχυθεί το ποσό που συγκεντρωνόταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. «Με αυτή τη βραδιά συμπληρώνουμε 17 γκαλά που στηρίζουν το έργο του ιδρύματός μας. Αν μας το επιτρέψει η ζωή, θα συνεχίσουμε για άλλα 17 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός μίλησε και για τη φάση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ζωή του, δηλώνοντας ευτυχισμένος τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Όπως είπε, το θέατρο πηγαίνει πολύ καλά, ενώ θετικές είναι και οι πρώτες κριτικές για τη νέα του ταινία «Tony», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις 15 Αυγούστου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο έμφραγμα που υπέστη το 2017, ένα γεγονός που, όπως παραδέχθηκε, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή. «Ήταν μια στιγμή που κατάλαβα ότι έκανα πολλά πράγματα που δεν έπρεπε. Έτσι αποφάσισα να τα αφήσω πίσω και να επιστρέψω στο σπίτι μου», είπε, εξηγώντας ότι η Μάλαγα παραμένει για εκείνον το μέρος όπου βρίσκονται οι αναμνήσεις, οι φίλοι και οι ρίζες του.

«Νιώθω ευγνωμοσύνη που, μετά από 66 χρόνια, είμαι ακόμα εδώ, εξακολουθώ να υπάρχω και να διατηρώ μια τεράστια επιθυμία να μαθαίνω, να εκπλήσσομαι και να μοιράζομαι όσα ανακαλύπτω. Σας ευχαριστώ», ανέφερε ο Αντόνιο Μπαντέρας στο προφίλ του στο Instagram.

Η επιθυμία να γίνει παππούς

Η πιο προσωπική εξομολόγηση της βραδιάς αφορούσε την κόρη του, Στέλλα Μπαντέρας, η οποία παντρεύτηκε τον παιδικό της έρωτα, Άλεξ Γκρουζίνσκι, τον Οκτώβριο του 2025. Όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να αποκτήσει εγγόνια, ο Αντόνιο Μπαντέρας απάντησε χωρίς δισταγμό ότι το επιθυμεί, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να επηρεάσει τις επιλογές της κόρης του.

«Ναι, θα ήθελα. Το θέμα είναι ότι δεν το λέω στην κόρη μου, γιατί δεν θέλω να επηρεάσω τις αποφάσεις της. Δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν πρόκειται να το κάνω», είπε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πιστεύει πως θα ήταν «ένας υπέροχος παππούς», παραδεχόμενος ότι η σκέψη αυτή τον συγκινεί. «Μου φαίνεται απίστευτο. Είναι σαν παιχνίδι του χρόνου. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ερχόμουν σε αυτό το γκαλά με τη Στέλλα μικρό κορίτσι», ανέφερε, κοιτάζοντας πίσω σε μια διαδρομή που, όπως φαίνεται, τον βρίσκει σήμερα πιο ήρεμο και συνειδητοποιημένο.