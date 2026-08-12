Στην ανάγκη συνέχισης του κυβερνητικού έργου, κάτι που περνά μέσα από την αυτοδυναμία, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Παράλληλα υπογράμμισε τις διαφορές ανάμεσα στην περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα και σήμερα, στο Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και στην επικείμενη ΔΕΘ.

«Πότε λέει αλήθεια ο κ. Τσίπρας;»

Ερωτηθείσα για τις επόμενες εκλογές, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα ζητήσει από τους πολίτες καθαρή εντολή αυτοδύναμης κυβέρνησης» και αυτό «δεν είναι κάποιο καπρίτσιο» αλλά υπαγορεύεται από την ίδια την πολιτική πραγματικότητα. «Η χώρα δεν μπορεί να επιστρέψει μία δεκαετία πίσω, ούτε έχει τη δυνατότητα μέσα σε αυτό το ασταθές διεθνές περιβάλλον να μπει σε μια φάση παρατεταμένης αβεβαιότητας και εσωστρέφειας. Αυτό που χρειάζεται είναι σταθερότητα και να μην πάει χαμένη η μεγάλη πρόοδος των τελευταίων ετών», ανέφερε. Σημείωσε δε, πως από την τελευταία συνέντευξη του κ. Τσίπρα προκύπτει πως επιδιώκει αναταραχή και «παρατεταμένη αστάθεια γιατί πιστεύει ότι μέσα στην αναμπουμπούλα μπορεί να βρει την πολιτική ευκαιρία για να κυβερνήσει» προσθέτοντας πως πάντα αυτή ήταν η τακτική του, να βάζει το προσωπικό του πολιτικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της χώρας. Και επεσήμανε πως «το πρόβλημα της αντιπολίτευσης δεν θα γίνει πρόβλημα της χώρας».

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα του κ. Τσίπρα, αναρωτήθηκε «ποιος λέει την αλήθεια, ο κ. Τσίπρας που είπε στη συνέντευξή του ότι εδώ και δύο χρόνια επεξεργάζονται -μέσω του Ινστιτούτου που έχει- ένα πρόγραμμα από το οποίο έχουμε δει μόνο το 10%, άρα είναι ήδη υπαρκτό και κοστολογημένο, ή τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. που εδώ και δύο μήνες στα κανάλια λένε πως κοστολογείται το πρόγραμμα και θα μας τα πουν στη ΔΕΘ».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, απαντώντας σε ερώτηση για το τι σημαίνει τελικά σταθερότητα στη χώρα, υπογράμμισε ότι η σύγκριση της περιόδου Τσίπρα και της περιόδου Μητσοτάκη, απαντά καθαρά στο ερώτημα καθώς την έζησαν οι πολίτες, καταλήγοντας πως «η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να επιστρέψει στους πειραματισμούς του κ. Τσίπρα». Κάνοντας μία σύντομη αντιπαραβολή είπε: «Η σταθερότητα στην οικονομία του κ. Τσίπρα ήταν τα capital controls και οι κλειστές τράπεζες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι η ανάπτυξη, η αύξηση της πίτας της οικονομίας και η μείωση του χρέους. Η σταθερότητα στα εργασιακά επί του κ. Τσίπρα ήταν η ανεργία στο 18%, ενώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι η ανεργία στο 8% και με εργασιακά δικαιώματα να επανέρχονται. Η σταθερότητα στο Μεταναστευτικό επί του κ. Τσίπρα ήταν ότι “δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα” και οι μετανάστες που “λιάζονταν και εξαφανίζονταν”, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι μειωμένες ροές, φύλαξη των συνόρων και γρήγορες διαδικασίες εξέτασης των αιτημάτων ασύλου».

ΔΕΘ: Όχι υποσχέσεις, αλλά άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα

Η κ. Σδούκου, απαντώντας σε ερώτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης, ανέφερε ότι «μέχρι σήμερα έχουν μπει στην ελληνική οικονομία πάνω από 24,6 δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω από 7 στα 10 ευρώ του συνολικού προγράμματος και δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Τα χρήματα αυτά βλέπουμε γύρω μας που έχουν πάει. Είναι τα καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία, οι ανακαινίσεις σε δεκάδες νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, το πρόγραμμα “Προλαμβάνω”, είναι έργα σε δρόμους, υποδομές και δίκτυα». Σε σχέση με τη ΔΕΘ, τόνισε ότι «δεν πρόκειται να ακούσουμε απλά κάποιες υποσχέσεις. Θα ακούσουμε μέτρα που θα αφορούν πολλές κοινωνικές ομάδες και θα είναι άμεσα εφαρμόσιμα και ταυτόχρονα θα ακούσουμε το πλάνο μας για την επόμενη μέρα της χώρας, απόλυτα μετρημένο και κοστολογημένο, το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030».