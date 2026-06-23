Τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο του ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, καθώς ο επικεφαλής του κεντρικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της χώρας του επέδωσε την Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2025-2026.

Στην πρώτη, μετά την επανεκλογή του κ. Γ. Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της ΤτΕ, συνάντησή τους, ο Πρόεδρος της Βουλής, αφού τον συνεχάρη, του ευχήθηκε να συνεχίσει το παραγωγικό του έργο, το οποίο και χαρακτήρισε κρίσιμο. «Εύχομαι όλα να πάνε κατ’ ευχήν σε εσάς και στους συνεργάτες σας. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ο πυλώνας της οικονομικής πολιτικής της χώρας μας, ανεξάρτητα από ποια Κυβέρνηση είναι στην εξουσία…», τόνισε ο κ. Ν. Κακλαμάνης. Από την πλευρά του, ο κ. Γ. Στουρνάρας ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Βουλής κι εξέφρασε τη χαρά του, που του υποβάλλει ξανά την Έκθεση.

Ο Διοικητής ενημέρωσε τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, ανόδου των τιμών της ενέργειας, υψηλών δασμών, γεωπολιτικών αναταράξεων, ανακατατάξεων στις διεθνείς αλυσίδες αξίας και εφοδιασμού, ο πληθωρισμός κινείται ανοδικά, εκκινώντας από τις υψηλές τιμές της ενέργειας και εξαπλώνεται στα υπόλοιπα προϊόντα και στις υπηρεσίες. Τόνισε, όμως, ότι η πρόσφατη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών- Ιράν δημιουργεί κάποιες ελπίδες κι αναμένεται να συμβάλει στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, προσδιορίζοντας πάντως ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι άμεσο.

Μιλώντας πιο συγκεκριμένα, είπε ότι στη ζώνη του ευρώ παρατηρούνται πληθωριστικές πιέσεις και οριακή μείωση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης, αλλά ειδικά για την Ελλάδα, ανέφερε ότι αναμένεται πως θα αναπτυχθεί με 1,9% το 2026 έναντι 0,8% ρυθμού αύξησης της Ευρωζώνης. Υπογράμμισε, πάντως, ότι ο πληθωρισμός αναμένεται στη χώρα μας να ανέλθει σε 3,8% φέτος, έναντι 3% στην Ευρωζώνη. «Η Ελλάδα διακρίνεται από ισχυρή δημοσιονομική θέση, από ισχυρά καθοδική πορεία του λόγου του δημόσιου χρέους προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, από αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις και από ισχυρή θέση των τραπεζών» ήταν τα λόγια του Διοικητή.

«Αναμφισβήτητα», όπως είπε ο κ. Γ. Στουρνάρας, «έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έπειτα από 16 χρόνια, σταμάτησε να κατατάσσει την ελληνική οικονομία σε αυτές με μακροοικονομικά προβλήματα. Η χώρα μας, όμως, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μία σειρά από σημαντικές προκλήσεις, όπως: η χαμηλή παραγωγικότητα, το υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ο υψηλός πληθωρισμός, το στεγαστικό και δημογραφικό πρόβλημα. Η επιτυχής αντιμετώπιση αυτών των σημαντικών προκλήσεων θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα της Ελλάδας να συνεχίσει την πραγματική σύγκλιση, που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προς την παραγωγικότητα και ως προς τα εισοδήματα».

Στον επίλογο του συνόψισε τα βασικά μηνύματα που περιέχει η Έκθεση και θα πρέπει να είναι οδηγός για το μέλλον. Δηλαδή:

Συνέχεια της υπευθυνότητας στην άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής.

Διάρκεια στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Συνέχιση των μεταρρυθμίσεων επιμένοντας στην ανάγκη άρσης όλων των εμποδίων για είσοδο επιχειρήσεων σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας.

«Έτσι θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός, η παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, θα καταπολεμηθεί ο πληθωρισμός αλλά και το μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών» κατέληξε ο Διοικητής.