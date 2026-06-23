Βαρύ πένθος για τον Ντιντιέ Ντεσάν καθώς θρηνεί για τον θάνατο της μητέρας του και δεν θα είναι στον πάγκο της Γαλλίας για το ματς με τη Νορβηγία, στην 3η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Οι «τρικολόρ», οι οποίοι είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, έχουν δύο νίκες στα πρώτα δύο παιχνίδια τους και τα χαμόγελα έδιναν κι έπαιρναν, τώρα όμως το κλίμα έχει βαρύνει πολύ.

Ο λόγος είναι ο θάνατος της μητέρας του Ντεσάν, ο οποίος θα επιστρέψει στη Γαλλία για την κηδεία της και θα απουσιάσει από το ματς με τη Νορβηγία για την 3η και τελευταία αγωνιστική του ομίλου, με τον βοηθό του, Γκι Στεφάν, να τον αντικαθιστά.

«Ο Ντιντιέ Ντεσάν δεν θα μπορέσει να επιβλέπει τις προπονήσεις πριν από τον αγώνα Νορβηγία-Γαλλία. Επίσης, δεν θα βρίσκεται στον πάγκο την Παρασκευή για την τελευταία αναμέτρηση του 9ου ομίλου.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής πληροφορήθηκε με θλίψη, το πρωί της Τρίτης, τον θάνατο της μητέρας του. Θα επιστρέψει στη Γαλλία για να παραστεί στην κηδεία της», ανέφερε η ανακοίνωση της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.