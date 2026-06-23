Την αποβολή του Χόρχε Τσίπι Βέρα, σπίκερ του ABC Παραγουάης, έπειτα από όσα είπε για την αποβολή του Μιγκέλ Αλμιρόν στον αγώνα με την Τουρκία, για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026, αποφάσισε η FIFA.

Η Παραγουάη πήρε τη νίκη με 1-0, παρά το γεγονός ότι έμεινε με 10 παίκτες λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, καθώς ο Μιγκέλ Αλμιρόν είδε την κόκκινη κάρτα επειδή μίλησε σε αντίπαλό του βάζοντας το χέρι του μπροστά στο στόμα του.

Αυτό είναι κάτι που δεν επιτρέπεται πλέον, όπως είχε ανακοινώσει η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οπότε από το VAR ενημέρωσαν τον διαιτητή, ο οποίος έδειξε την κόκκινη κάρτα στον παίκτη της Παραγουάης.

Μια απόφαση που προκάλεσε την οργή του δημοσιογράφου Χόρχε Τσίπι Βέρα, ο οποίος περιέγραφε το ματς για το ABC Παραγουάης και άρχισε να κάνει λόγο για «κλέφτες» που «καταστρέφουν το ποδόσφαιρο», αναφερόμενος στον Τζάνι Ιφαντίνο και τη FIFA.

Αποτέλεσμα; Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία προχώρησε στην οριστική αφαίρεση της διαπίστευσης του δημοσιογράφου για το υπόλοιπο της διοργάνωσης, παρά το γεγονός πως ο ίδιος απολογήθηκε δημοσίως για όσα είπε.