Ένα σχόλιο που έκανε για τους μαύρους παίκτες ο Ράντε Μπογκντάνοβιτς με αφορμή την αποβολή του Νέιθαν Ενγκόι του Βελγίου στο ματς με το Ιράν για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Ο πρώην παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης και της εθνικής Γιουγκοσλαβίας σχολιάζει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου για λογαριασμό της σερβικής δημόσιας τηλεόρασης (RTS) και αναφερόμενος στην αποβολή του Ενγκόι στο Βέλγιο – Ιράν, είπε πως «πάντα το έλεγα για τους μαύρους παίκτες, και δεν είμαι ρατσιστής, πως δεν μπορούν να παραμείνουν συγκεντρωμένοι για περισσότερα από 60-70 λεπτά».

Ο παρουσιαστής της εκπομπής αντέδρασε στα λεγόμενα του Μπογκντάνοβιτς, ο ίδιος όμως δεν αναδιπλώθηκε και επέμεινε πως «η πλειοψηφία των μαύρων παικτών χάνει τη συγκέντρωσή της, στα χρόνια που αγωνιζόμουν εγώ έπρεπε να προστατεύουμε τους συμπαίκτες μας για να μην κάνουν λάθη».

Τα λόγια του Σέρβου προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media και το RTS εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα, ζητώντας συγγνώμη και διευκρινίζοντας πως η συμφωνία με τον Μπογκντάνοβιτς είναι μόνο για τους αγώνες του Μουντιάλ 2026 και δεν είναι μόνιμος υπάλληλος του σταθμού.

Ο ίδιος, από την πλευρά του, μιλώντας στο Reuters, ανέφερε: «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για ό,τι είπα σχετικά με τους μαύρους ποδοσφαιριστές».